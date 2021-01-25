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Интерфакс-АВН

Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь"

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Комплекс «Панцирь-С»
Комплекс «Панцирь-С».
Источник изображения: Комплекс «Панцирь-С» Фото с сайта НПО «Высокоточные комплексы»

Нейпьидо. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е" и радиолокационные станции.

Соглашение о поставках подписано в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия. Применяется российскими военными, в частности, для обороны объектов в Сирии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Беспилотники средней дальности "Орлан-10" предназначены для ведения воздушной разведки и мониторинга обстановки с воздуха на высоте до нескольких тысяч метров при температуре от -30 до +40 градусов. Также они способны выдавать целеуказания ударным (огневым) средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS. "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки, которая включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

20 января замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - сказал Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

В марте прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма также приобрела в РФ партию учебно-боевых самолётов Як-130.

У Вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

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