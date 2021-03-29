Замглавы Минобороны РФ Фомин провел переговоры с военным руководством Мьянмы, объявлено о планах расширить ВТС

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Мьянма планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, заявили в Минобороны РФ в пятницу по итогам переговоров замглавы военного ведомства РФ Александра Фомина с военным руководством Мьянмы.

Фомин прибыл в Мьянму и провел переговоры с председателем государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном.

"Российская Федерация придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами", - процитировали в Минобороны РФ Фомина.

"Во время переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - сказали в Минобороны РФ по итогам переговоров Фомина и Мин Аун Хлайна.

"Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - процитировали в ведомстве Фомина.

Фомин в Минобороны РФ курирует международное военное сотрудничество.

В военном ведомстве сообщили, что визит российской делегации стал ответом на посещение главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы в 2020 году парада Победы в Москве.

"Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма", - сказал Фомин, которого цитирует Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", в январе состоялся визит в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

ВТС

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

В марте прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма приобрела у РФ партию учебно-боевых самолётов Як-130.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.