Войти
Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ Фомин провел переговоры с военным руководством Мьянмы, объявлено о планах расширить ВТС

514
0
+1
Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Мьянма планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, заявили в Минобороны РФ в пятницу по итогам переговоров замглавы военного ведомства РФ Александра Фомина с военным руководством Мьянмы.

Фомин прибыл в Мьянму и провел переговоры с председателем государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном.

"Российская Федерация придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами", - процитировали в Минобороны РФ Фомина.

"Во время переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - сказали в Минобороны РФ по итогам переговоров Фомина и Мин Аун Хлайна.

"Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - процитировали в ведомстве Фомина.

Фомин в Минобороны РФ курирует международное военное сотрудничество.

В военном ведомстве сообщили, что визит российской делегации стал ответом на посещение главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы в 2020 году парада Победы в Москве.

"Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма", - сказал Фомин, которого цитирует Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", в январе состоялся визит в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

ВТС

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

В марте прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма приобрела у РФ партию учебно-боевых самолётов Як-130.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
США
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-24
Ми-35
МиГ-29
Су-30
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
25.01.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь"
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК