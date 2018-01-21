Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бельгии разрешили купить истребители F-35

22.01.2018 Warspot 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.
Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.
Источник: defensenews.com

Вскоре ещё одна страна может вооружиться новейшими американскими истребителями пятого поколения. Вчера, 20 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бельгии 34 самолётов Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Решение о замене 54 истребителей F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении бельгийских ВВС, на 34 "самолёта нового поколения" было принято Минобороны Бельгии в марте прошлого года. Несмотря на то, что финального решения по тендеру ещё нет, американский F-35 называют главным претендентом на победу. Конкурентами F-35 в бельгийском тендере выступают истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

В случае победы F-35 решение Государственного департамента США позволит Бельгии сразу после тендера начать процедуру закупки новых самолётов. Потенциальная стоимость сделки оценена в $6,53 млрд. В эту сумму включена поставка 34 истребителей модификации F-35A и 38 двигателей к ним, систем электронного противодействия, средств связи, виртуального тренажёра, автономной логистической системы Lockheed, которая облегчает техническое обслуживание, планирование миссий и логистику, а также "другого оборудования".


Истребитель F-16 бельгийских ВВС.
Источник: f-16.net

Несмотря на то, что новая закупка на треть уменьшит количество истребителей в составе бельгийских ВВС, боевые способности армии от этого снизиться не должны. "Закупка меньшего количества самолётов по сравнению с находящимися в боевом составе ВВС стала возможной, поскольку истребители нового поколения имеют расширенные функциональные возможности, а пилоты могут проходить обучение на тренажёрах", — сообщает пресс-служба Минобороны Бельгии.
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
F-35A
Rafale
Компании
Dassault
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:14
  • 216
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 09:14
  • 14
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
другие обсуждаемые темы