Бельгии разрешили купить истребители F-35



Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.

Источник: defensenews.com Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.Источник: defensenews.com

Вскоре ещё одна страна может вооружиться новейшими американскими истребителями пятого поколения. Вчера, 20 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бельгии 34 самолётов Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Решение о замене 54 истребителей F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении бельгийских ВВС, на 34 "самолёта нового поколения" было принято Минобороны Бельгии в марте прошлого года. Несмотря на то, что финального решения по тендеру ещё нет, американский F-35 называют главным претендентом на победу. Конкурентами F-35 в бельгийском тендере выступают истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

В случае победы F-35 решение Государственного департамента США позволит Бельгии сразу после тендера начать процедуру закупки новых самолётов. Потенциальная стоимость сделки оценена в $6,53 млрд. В эту сумму включена поставка 34 истребителей модификации F-35A и 38 двигателей к ним, систем электронного противодействия, средств связи, виртуального тренажёра, автономной логистической системы Lockheed, которая облегчает техническое обслуживание, планирование миссий и логистику, а также "другого оборудования".

Истребитель F-16 бельгийских ВВС. Источник: f-16.net

Несмотря на то, что новая закупка на треть уменьшит количество истребителей в составе бельгийских ВВС, боевые способности армии от этого снизиться не должны. "Закупка меньшего количества самолётов по сравнению с находящимися в боевом составе ВВС стала возможной, поскольку истребители нового поколения имеют расширенные функциональные возможности, а пилоты могут проходить обучение на тренажёрах", — сообщает пресс-служба Минобороны Бельгии.