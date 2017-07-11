Швеция не предложит "Грипен"
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Концепт истребителя Gripen E
Источник: фото через Thai Military and Asian Region - WordPress.com
Швеция не предложит Бельгии свои истребители Saab Gripen E, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (10 июля).
В уведомлении от министерства обороны Швеции говорится, что правительство не готово предоставить "оперативную поддержку", необходимую правительству Бельгии, которое ищет возможности купить 34 новых истребителя для замены парка из 54 F-16. "Это потребует политического мандата и решения по внешней политике, которых сейчас нет, поэтому мы предпочитаем не давать ответ на бельгийский запрос", говорится в документе.
Это решение является ударом по оборонной компании Saab, которая в этом году надеялась предложить ВВС Бельгии свой истребитель. В борьбе за бельгийский заказ сразятся Lockheed Martin F-35, Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. Наиболее вероятным победителем эксперты называют американский F-35.
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11.07.2017
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