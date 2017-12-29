Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Франция предлагает Бельгии приобрести истребители "Рафаль"

03.01.2018 ЦАМТО 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Rafale M
Истребитель Rafale M с ракетой ASMP-A (на центральном подвесе).
Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 29 декабря. По информации Neweurope.eu, Франция предлагает Бельгии компенсационный пакет в размере 20 млрд. евро в случае, если для ВВС этой страны будут приобретены истребители "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.

Ранее Франция уже неоднократно заявляла о намерении развивать "стратегическое и экономическое партнерство" при условии, что федеральное правительство Бельгии примет решение о закупке французских самолетов, а не американских F-35 или "Тайфун" консорциума Eurofighter.

Как сообщал ЦАМТО, 17 марта 2017 года Министерство обороны Бельгии сообщило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

Как предполагается, будут закуплены 34 новых многоцелевых истребителя, стоимость которых предварительно оценена в 3,6 млрд. евро. Самолеты будут эксплуатироваться в ВВС Бельгии до 2058 года.

Министерство обороны Бельгии намерено приобрести истребители в рамках межправительственного соглашения, которое будет включать сотрудничество при поставке самолетов, их обслуживании и ремонте. Запросы о предложениях были направлены пяти иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, включая Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства ВС Франции ("Рафаль" компании Dassault Aviation), Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции FMV ("Грипен E" компании Saab), Управление разработки совместных программ (F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin), Отдел PMA-265 командования авиационных систем ВМС США (F/A-18F "Супер Хорнет" компании Boeing), Министерство обороны Великобритании ("Тайфун" консорциума Eurofighter).

В апреле 2017 года компания Boeing уведомила правительство Бельгии о том, что не будет участвовать в тендере. В июле от участия отказалась Швеция. К крайнему сроку подачи ответов на запрос о предложениях (8 сентября) необходимые документы представили США (F-35A "Лайтнинг-2") и Великобритания ("Тайфун").

Франция официально отказалась представлять предложение на тендер, однако Министерство вооруженных сил страны заявило, что предлагает Бельгии "углубленное сотрудничество в рамках проекта замены F-16", основанное на поставке самолетов "Рафаль". Франция предложила подписать межправительственное соглашение, которое будет включать поставку "Рафалей", сотрудничество между ВВС двух стран в сфере их боевого применения, подготовке личного состава и обслуживании, а также промышленную и техническую кооперацию национальных компаний. Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил, что Бельгия изучит французское предложение.

Власти Франции и Dassault Aviation разработали конкретные предложения, которые, как полагают в Париже, позволят убедить бельгийское правительство принять французское предложение. Предполагается, что Франция предложит бельгийской промышленности большую экономическую компенсацию, чем это предусмотрено правительством Бельгии в рамках программы закупки истребителей.

В частности, Dassault Aviation обещает "возврат" 100% стоимости приобретения (в виде компенсационных предложений бельгийской промышленности), что составляет около 20 млрд. евро в течение 20 лет и поддержание более 5000 рабочих мест.
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Компании
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
NATO
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 05:36
  • 1
Начало строительства нового судостроительного комплекса на Северной верфи
  • 03.01 05:33
  • 176
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 03.01 04:48
  • 3
"Коронный" номер
  • 03.01 04:15
  • 8
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
  • 03.01 02:09
  • 41
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 03.01 01:45
  • 13
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 03.01 01:45
  • 96
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 02.01 22:14
  • 441
Претензии к администрации сайта
  • 02.01 21:52
  • 1198
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 21:31
  • 14
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 02.01 16:55
  • 427
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 16:13
  • 38
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 02.01 15:14
  • 80
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 02.01 02:12
  • 279
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 01.01 23:54
  • 1
Опыт боевых действий в Сирии внедрен в подготовку снайперов ЦВО (видео)
другие обсуждаемые темы