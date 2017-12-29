Франция предлагает Бельгии приобрести истребители "Рафаль"



Истребитель Rafale M с ракетой ASMP-A (на центральном подвесе).

Источник: navyrecognition.com Истребитель Rafale M с ракетой ASMP-A (на центральном подвесе).Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 29 декабря. По информации Neweurope.eu, Франция предлагает Бельгии компенсационный пакет в размере 20 млрд. евро в случае, если для ВВС этой страны будут приобретены истребители "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.

Ранее Франция уже неоднократно заявляла о намерении развивать "стратегическое и экономическое партнерство" при условии, что федеральное правительство Бельгии примет решение о закупке французских самолетов, а не американских F-35 или "Тайфун" консорциума Eurofighter.

Как сообщал ЦАМТО, 17 марта 2017 года Министерство обороны Бельгии сообщило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

Как предполагается, будут закуплены 34 новых многоцелевых истребителя, стоимость которых предварительно оценена в 3,6 млрд. евро. Самолеты будут эксплуатироваться в ВВС Бельгии до 2058 года.

Министерство обороны Бельгии намерено приобрести истребители в рамках межправительственного соглашения, которое будет включать сотрудничество при поставке самолетов, их обслуживании и ремонте. Запросы о предложениях были направлены пяти иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, включая Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства ВС Франции ("Рафаль" компании Dassault Aviation), Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции FMV ("Грипен E" компании Saab), Управление разработки совместных программ (F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin), Отдел PMA-265 командования авиационных систем ВМС США (F/A-18F "Супер Хорнет" компании Boeing), Министерство обороны Великобритании ("Тайфун" консорциума Eurofighter).

В апреле 2017 года компания Boeing уведомила правительство Бельгии о том, что не будет участвовать в тендере. В июле от участия отказалась Швеция. К крайнему сроку подачи ответов на запрос о предложениях (8 сентября) необходимые документы представили США (F-35A "Лайтнинг-2") и Великобритания ("Тайфун").

Франция официально отказалась представлять предложение на тендер, однако Министерство вооруженных сил страны заявило, что предлагает Бельгии "углубленное сотрудничество в рамках проекта замены F-16", основанное на поставке самолетов "Рафаль". Франция предложила подписать межправительственное соглашение, которое будет включать поставку "Рафалей", сотрудничество между ВВС двух стран в сфере их боевого применения, подготовке личного состава и обслуживании, а также промышленную и техническую кооперацию национальных компаний. Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил, что Бельгия изучит французское предложение.

Власти Франции и Dassault Aviation разработали конкретные предложения, которые, как полагают в Париже, позволят убедить бельгийское правительство принять французское предложение. Предполагается, что Франция предложит бельгийской промышленности большую экономическую компенсацию, чем это предусмотрено правительством Бельгии в рамках программы закупки истребителей.

В частности, Dassault Aviation обещает "возврат" 100% стоимости приобретения (в виде компенсационных предложений бельгийской промышленности), что составляет около 20 млрд. евро в течение 20 лет и поддержание более 5000 рабочих мест.