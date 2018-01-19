Российские самолеты за неделю шесть раз поднимались на перехват у границ РФ
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Нарушений воздушного пространства страны допущено не было
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские самолеты шесть раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, всего разведку у границ РФ вели 12 зарубежных воздушных судов. Такие данные Минобороны России приводит 19 января газета "Красная звезда".
Как отмечается в инфографике, нарушений воздушного пространства страны допущено не было.
Неделей ранее сообщалось, что российские летчики поднимались на перехват четыре раза.
Кроме того, из опубликованных в "Красной звезде" данных следует, что специалисты из США провели на территории РФ инспекцию в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Российские специалисты не проводили инспекции на территории иностранных государств", - указывается в инфографике.
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19.01.2018
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