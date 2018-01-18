ВМС НОАК приняли на вооружение 26-й фрегат УРО класса "Тип-054A"
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26-й по счету переданнный ВМС НОАК фрегат Rizhao проекта 054А (бортовой номер 598), январь 2018 года.
Источник: navy.81.cn
ЦАМТО, 18 января. По информации Минобороны Китая, 12 января на ВМБ "Далянь" (провинция Ляонин) состоялась церемония ввода в боевой состав Северного флота ВМС НОАК нового фрегата УРО класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2"), 598 "Жичжао" (Rizhao).
"Жичжао" был построен в Гуанчжоу на предприятии Huangpu Shipyard Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation) и спущен на воду в апреле 2017 года. Он стал 26-м фрегатом серии, принятым на вооружение ВМС НОАК.
Фрегаты класса "Тип-054A" строятся по усовершенствованному проекту фрегата "Тип-054" и оснащены большим количеством современных систем национального производства. Головной корабль новой серии вошел в боевой состав ВМС НОАК в январе 2008 года.
Длина фрегата класса "Тип-054A" составляет 134,1 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 4053 т. Корабль оснащен энергетической установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов. Корабль оснащен ангаром, где может храниться вертолет Z-9.
В состав вооружения фрегата входят 76-мм артиллерийская установка H/PJ-26 и две 30-мм АУ (семиствольные H/PJ12 для фрегатов с 1 по 16-й и 11-ствольные H/PJ11, начиная с 17-го корабля (577) "Хуанган"). Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16, и двумя счетверенными ПУ с противокорабельными ракетами С-802.
Для борьбы с подводными лодками фрегат оборудован установленной на корпусе ГАС, буксируемой ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.
Первоначально предполагалось, что, начиная с 2008 года, на вооружение ВМС НОАК будут приняты 24 корабля серии, однако на текущий момент данный показатель превышен и не исключено, что до начала поставки кораблей проекта "Тип-054B" в состав флота войдут не менее 30 фрегатов "Тип-054A". Предыдущий, 25-ый фрегат УРО класса "Тип-054A", "Уху" (Wuhu), ВМС НОАК приняли на вооружение 29 июня 2017 года, а 16 декабря 2017 года на предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard состоялась церемония спуска на воду 29-го фрегата УРО класса "Тип-054A".
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18.01.2018
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