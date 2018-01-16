Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, лайнеры SSJ100 и МС-21 и самолет-амфибию Бе-200 - ОАК
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Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старшй генерал Мин Аун Хлайн осматривает кабину первого полученного из России учебно-боевого самолета Як-130 (мьянманский бортовой номер "1801", серийный номер 130.12.03-0101) на церемонии ввода первых шести самолетов этого типа в состав ВВС Мьянмы. Мейтхила, 15.12.2017.
Источник: twitter.com/SGMinAungHlaing
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) представит на Singapore Airshow новейшие истребители МиГ-35 и Су-35, экспортные версии Су-30СМЭ и Су-32, а также пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21.
"Основной задачей в рамках выставки станет продвижение российской авиационной техники на быстрорастущие рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона. На стенде будут представлены модели самолетов Су-35, Су-32 (экспортная версия Су-34 - ИФ), МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также SSJ100 и МС-21", - сообщили в ОАК.
В компании отметили, что экспозиция ОАК на международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow займет порядка 350 кв метров.
"На статической стоянке будет представлен натурный образец самолета Sukhoi SuperJet 100. Кроме того, Корпорация "Иркут" продемонстрирует посетителям пилотажный тренажер самолета МС-21", - сообщили в ОАК.
Международная выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля 2018 года. Это один из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третий по величине в мире международный авиасалон. В 2018 году в выставке планируют принять участие 515 компаний из 41 страны мира, а также 97 официальных делегаций из 31 страны мира.
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16.01.2018
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