Ростех демонстрирует свою продукцию на авиационной выставке в Сингапуре

ЦАМТО, 12 февраля. В Сингапуре 11 февраля открылся крупнейший в Юго-Восточной Азии авиакосмический салон Singapore Airshow 2020, организованный Управлением гражданской авиации и Агентством по военным наукам и технологиям Сингапура.

В работе авиасалона участвуют представители Минпромторга РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Ростеха, а также входящих в него холдингов и организаций – "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация, "Рособоронэкспорт". Работа сингапурского авиасалона и российской делегации продлится до 14 февраля.

Ростех рассматривает сингапурский авиасалон как важный инструмент продвижения продукции и технологий на рынки стран АТР. На стенде Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) представлены такие ключевые самолетостроительные программы, как Су-34, Су-35, МиГ-35, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также Superjet100 и МС-21. Работающие на выставке представители ОАК дают разъяснения о продукции Корпорации делегациям стран региона и посетителям выставки, проводят презентации ключевых программ в области самолето- и вертолетостроения.

Кроме того, активную работу на авиасалоне проводят представители Российско-Сингапурского делового совета и созданного в Сингапуре по его инициативе при поддержке Госкорпорации Ростех Центра зарубежного продвижения российской высокотехнологичной продукции и представления инвестпроектов. В рамках выставки запланированы переговоры с потенциальными покупателями российской авиатехники, лизинговыми компаниями и поставщиками комплектующих.

В этом году на работе авиасалона сказалась эпидемия коронавируса, поэтому ряд европейских и американских компаний отказались от участия в выставке. Число посетителей также сократилось, в том числе из-за мер усиленной противоэпидемиологической безопасности. Более того, была отменена встреча руководителей крупнейших авиастроительных корпораций.

Вместе с тем, основные мероприятия проходят в штатном режиме: действует статическая экспозиция, проходят показательные полеты, в рамках международной выставки экспонируется военная и гражданская авиационная продукция, приборы и системы, двигатели, запасные части и комплектующие, ремонтное оборудование и инструменты, технологии и инженерные решения.

Авиакосмический салон проводится раз в два года и собирает на одной площадке лидеров гражданской и военной авиационной промышленности. В 2018 году его посетили около 54 тыс. человек из 147 стран, а в работе приняли участие 1062 компании из 50 стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".