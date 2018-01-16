Морпехам США "впарили" немецкие винтовки НК 416, которые боятся пыли и морозов



Военнослужащий с винтовкой НК 416 - в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR).

Источник: vpk-news.ru Военнослужащий с винтовкой НК 416 - в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR).Источник: vpk-news.ru

Маркетологи Heckler und Koch "сорвали джекпот"

Вопрос замены индивидуального оружия в вооруженных силах США стоит достаточно остро с 90-х годов прошлого столетия. По мнению американских военных, штурмовые винтовки, созданные на платформе М-16\АR-15, уже не отвечают всем требованиям современных боевых действий, а сама система практически исчерпала возможности модернизации.

НК 416 - в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR)

Было объявлено несколько конкурсов на замену винтовки, однако все они закончились ничем. Последний – "Interim Combat Service Rifle" был досрочно завершен этой осенью Министерством обороны США.

И вот на днях стало известно, что Корпус морской пехоты (КМП) США окончательно сделал выбор в пользу фаворита безвременно завершенной программы – германской винтовки НК 416 (в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR)). Напомним, что КМП США подчиняется не Министерству обороны, а непосредственно президенту США, и вопросы вооружения решает самостоятельно.

Как бы то ни было, но винтовка М27 успешно прошла все испытания по программе КМП, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. А в первых числах нового 2018 года стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.

Отметим, что Heckler & Koch уже давно и настойчиво борется за американский оружейный рынок. Еще в конце прошлого столетия эта немецкая фирма открыла свой американский филиал – фирму Heckler & Koch Inc., которая в январе 1994 года освоила производство.45 (11,43-мм) пистолета Heckler & Koch USР.45 по заказу командования сил специальных операций США.

Американский филиал активно участвовал во всех упомянутых выше конкурсах. Собственно и НК 416, сегодня хорошо известная в мире и используемая силовыми структурами ряда стран, обязана своим появлением именно усилиями немецких оружейников утвердиться на американском рынке.

Это настойчивое намерение вполне понятно. Ведь помимо того, что американские многочисленные вооруженные силы сами по себе представляют обширный рынок сбыта, США являются лидером Западного мира, и потому американские военные стандарты практически автоматически распространяются на страны, находящиеся в сфере их влияния. Так что Heckler & Koch с вооружением КМП буквально "сорвал джекпот".

Норвежские спецназовцы жалуются на отказы системы при низких температурах

Изначально винтовка HK416 позиционировалась ни как самостоятельное оружие, а как сменный аппер для оружия семейства М-16, который повышал надежность конструкции. В нем, в отличие от базовой конструкции, вместо газовой трубки используется шток, толкаемый поршнем с коротким ходом (как в СВТ). Этот шток, в свою очередь, толкает стандартный затвор.

Надо сказать, что данная конструкция не является ни уникальной, ни революционной. Варианты АR-15 с коротким ходом поршня рассматривались еще в 60-е годы прошлого века, но распространения не получили.

Как бы то ни было, но на рынок в 2005 году НК416 пошел не как сменный модуль, а как самостоятельный карабин. Причем рекламщики Heckler und Koch уверяют, что оружейники фирмы сумели в своем детище совместить точность и эргономичность М 4 и надежность АК. Впрочем, если первая часть утверждения справедлива, то уровень надежности НК416, превосходя М-16, не дотягивает не только до автомата Калашникова, но и до FN FNC, FN SCAR, или Sig Sauer 550. В частности норвежские спецназовцы жалуются на отказы системы при низких температурах. Не слишком повысилась надежность НК416 в сравнении с М4 и в условиях повышенной запыленности. Так при проведении американскими учеными в 2007 году испытаний на испытательной станции в штате Мэрилэнде, винтовка дала 233 отказа на 6 тысяч выстрелов. При том, что способность девайса вести автоматический огонь возросла в сравнении с М4, отказы при интенсивной стрельбе и перегреве, не редкость и в этой системе.

К этому можно прибавить, что оружейники, стремясь максимально облегчить конструкцию, по мнению экспертов, чересчур увлеклись использованием алюминиевых сплавов, что, конечно же, не способствовало повышению прочности конструкции.

Ресурс винтовки изготовители обозначили в 20 000 выстрелов, что на две тысячи превосходит возможности М4.

Иными словами – НК416 неплохая винтовка, с улучшенными, в сравнении с М4, характеристиками, очередной модернизацией которой она, по сути дела, является. Однако если учесть, что новинка в разы дороже предшественницы, целесообразность такой замены вызывает сомнение.

Примечательно, что сами немцы перевооружаются на НК 433 – более дешевую и эффективную модель.

Есть весьма серьезные основания предполагать, что выбор руководства КМП США связан не столько с техническим совершенством творения компании Heckler und Koch, сколько с эффективным, так скажем, продвижением товара.

Как пиарили НК416

Маркетинговый ход, здорово смахивающий на аферу, был следующим. Компания передала американским спецназовцам из "Дельты", подразделений Объединенного командования специальных операций, антитеррористической группы ведения ассиметричных боевых действий и "морским котикам" винтовки бесплатно, с тем, чтобы они максимально их "пиарили". Затем через лоббистов организовали обсуждение в парламенте на тему: "почему спецназовцев вооружают новейшими винтовками лучшими в мире, а обычные "Джи-Ай" вынуждены воевать с устаревшими М-4". Но поскольку "маркетологи" не сумели заинтересовать должным образом чиновников из департамента вооружений Пентагона (наверно, пожадничали), программа Министерства обороны, возможно и "заточенная" под эту винтовку, была прекращена. А вот в Корпусе морской пехоты Heckler und Koch добился успеха.

Борис Джерелиевский