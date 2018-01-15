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Более десяти тысяч военных приступили к учениям в Поволжье

16.01.2018 РИА Новости 211 0
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 10 тысяч военных и 1500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", приступили к учениям в Поволжье, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Более 10 тысяч военнослужащих ЦВО приступили к практическим занятиям на полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях, в ходе которых отработают совершение маршей, маскировку огневых позиций, усовершенствуют навыки стрельбы из вооружения боевых машин", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном округе, всего в маневрах задействованы более 1500 единиц военной техники, в том числе ОТРК "Искандер-М", ЗРК "Бук-М2", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", танки Т-72Б3 и другие боевые машины.
15.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Бук-М2
Искандер
Мста-С
Т-72
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Военные учения

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