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На СФ начались первые в этом году учения по поиску подлодок

16.01.2018 Российская газета 111 0
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Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник: Пресс-служба Северного флота

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота вышли на учения по поиску и обнаружению в Баренцевом море подводных лодок условного противника. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Это первые подобные учения в новом году. На них экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отрабатывают тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме того, будет отрабатываться применение противолодочного вооружения боевых машин.

В рамках учений экипажи также выполнят полетные задания на получение допуска к пилотированию вертолетами в сложных метеоусловиях.

Стоит добавить, что противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах и с различной скоростью.

Машина оборудована высокоточным автопилотом, который позволяет на долгое время "зависать" над выбранной точкой для спуска на лебедке выносной гидроакустической станции.

Для уничтожения субмарин противника эти вертолеты могут использовать противолодочные торпеды АТ-1МВ, ракеты АПР-23 и свободнопадающие противолодочные авиабомбы ПЛАБ калибра 50 и 250 килограммов. Кроме того, возможна установка на кассетном держателе ориентирных дневных и ночных морских бомб ОМАБ.

Сейчас на вооружение морской авиации стали поступать модернизированные Ка-27М с улучшенной авионикой и полетными характеристиками.


Дмитрий Григорьев
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ка-27М
Проекты
Военные учения
СФ

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