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Пентагон готовит боевой рой для войны в городе

15.01.2018 Независимое военное обозрение 116 0
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БЛА
Рой беспилотников.
Источник: gazetadaily.ru

В качестве составляющих частей рассматриваются беспилотные летательные аппараты

Агентство по перспективным оборонным разработкам (DARPA) Минобороны США приступило к реализации проекта, имеющего целью разработку методов и способов применения военных роботов различного класса в составе разнородных сил, осуществляющих операции в урбанизированной местности. В рамках многоэтапного проекта американское военное ведомство планирует отобрать наиболее соответствующие его требованиям и приемлемые по условиям исполнения варианты выработки "основанной на использовании роя (роботов - НВО) наступательной тактики действий". В качестве составляющих частей роя рассматриваются беспилотные летательные аппараты и безэкипажные наземные боевые системы.

На первом этапе, к которому допущены компании Raytheon BBN Technologies и Northrop Grumman Corporation, с использованием принципов открытой архитектуры должны быть разработаны технологические решения, позволяющие использовать рой боевых роботов в виртуальном (для подготовки личного состава) и реальном (для боевого применения) пространстве. В случае успеха на следующем этапе другие разработчики должны будут создать на основе полученных решений прикладные программы специального назначения и конкретные (физические) образцы для испытаний. Работы будут вестись последовательно по пяти направлениям (тактика роя, автономность роя, интерфейс "человек рой", виртуальная среда и стендовые испытания), на каждое из которых планируется затратить не более шести месяцев.

 Приведем пример одного из сценариев применения роя боевых роботов: смешанная группа (рой) в составе 50 роботов воздушного и наземного базирования должна "в течение 15–30 минут изолировать объект внутри периметра площадью два городских квартала", при этом роботы должны вести разведку, определить наиболее приемлемые точки входа и выхода, а также осуществлять контроль за периметром зоны операции.

Создание роя роботов военного назначения – разведчиков и "киллеров" – стало приоритетной задачей  для американских,  и китайских военных. В частности, компания China Electronics Technology (КНР) в июне 2016 года провела успешную демонстрацию по формированию роя из состава 119 беспилотников: запуск беспилотников производился в индивидуальном порядке, после чего они были собраны в рой и совершили управляемые полеты на местности. Американские военные провели не одно испытание подобного рода (см. "Роботы атакуют роем", "НВО" от 24.11.17). Мир оказался на пороге  революции в военном деле.


Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
DARPA
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
БПЛА
Робот

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