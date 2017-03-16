Производительность труда в ОПК России: «главного глазами не увидишь»

Тема производительности труда в российской промышленности поднимается уже многие годы. В аналитических записках, статистических материалах, СМИ можно найти множество свидетельств того, что уровень производительности труда в России существенно ниже, чем в отдельных развитых странах, и составляет около 1/3 от уровня США (см. рисунок 1). При этом в последние годы, к сожалению, нельзя отметить даже положительной динамики данного показателя. С позиции теории этому есть множество объяснений: начиная от несовершенства правовой защиты собственности в России и уровня конкуренции в экономике заканчивая внутрифирменными факторами и социально-экономическими особенностями (менталитет, способность к изобретательству и пр.).

Оборонно-промышленный комплекс также живет в этих рамках. Принято считать, что именно предприятия ОПК составляют национальную российскую гордость в области высоких технологий. Этот тезис неоспорим, и тому есть множество доказательств. Но, к сожалению, в открытом доступе не существует каких-либо серьезных работ о том, насколько подобная высокотехнологичность сектора связана с производительностью труда в нем.

Рисунок 1. Уровень производительности труда в разных странах мира. Источник: http://www.umpro.ru/

Как измерять производительность труда в ОПК?

Казалось бы, что настолько устоявшийся в экономической среде термин, как «производительность труда» не должен вызывать вопросов у современных исследователей. Но отнюдь это не так.

Производительность труда – это объем произведенной продукции в расчете на объем затраченной рабочей силы. В идеальном теоретическом виде объем произведенной продукции измеряется в натуральных показателях (штуки, тонны, литры и пр.), а затраты рабочей силы в отработанных человеко-часах (а не количестве работников!). Но как только дело касается практики, то возникает множество вопросов. Как сравнить производительность труда на предприятии в разные периоды, если менялись качественные характеристики производимой продукции (продукция совершенствовалась)? Другие вопросы связаны с тем, как сравнивать производительность труда на предприятиях, которые выпускают различную продукцию.

И экономисты стали измерять выпуск для расчета производительности труда в денежном эквиваленте. С первого взгляда такая идея логична. Именно таким образом все статистические службы и измеряют производительность труда в разных отраслях экономики – делят денежные показатели объема производства или добавленной стоимости на отработанные человеко-часы.

Проблема заключается в том, что у предприятий ОПК, работающих по модели гособоронзаказа, показатели объема производства, измеряемые в денежном эквиваленте (выручка, например), полностью зависят от их издержек. Чем выше издержки, тем выше выручка, и тем выше производительность труда – именно такая причинно-следственная связь.

В силу информационной непрозрачности сектора ОПК производительность труда зачастую считается самыми экзотическими методами. Например, деление выручки предприятий ОПК на количество их сотрудников – это показатель, не связанный с производительностью труда. Однако подобным образом расчеты ведутся не только в различных всероссийских конкурсах и номинациях типа «Лидеры производительности труда в ОПК», а еще и на самом высоком уровне в отчетах по достижению поставленных задач в области эффективности работы предприятий ОПК.

Именно в результате некорректности расчетов появляюттся новости о росте производительности труда на предприятиях ОПК на десятки процентов. В 2016 году рост производительности труда АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» составил 29,2%, АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» – 28%, АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 23%, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – 14,7% и АО «Концерн «Океанприбор» – 14,6% [2] . И это при общем росте производительности труда в обрабатывающей промышленности России в 2016 году в 0,8% (!), а в 2015 году было вообще зафиксировано падение на уровне 3,1%.

Авторы данных расчетов приводят тезис, что подобный рост производительности труда упомянутых предприятий ОПК был достигнут «главным образом за счет увеличения загрузки мощностей вследствие роста объемов заказов на продукцию военного назначения» [3] . Здесь стоит отметить, что дозагрузка мощностей при правильном расчете показателя производительности труда вообще не влияет на данный показатель (или, по крайней мере, делает это минимально за счет существования постоянных и переменных издержек).

Расчет производительности труда в сегодняшнем виде – крайне недальновидная процедура, необходимо проводить серьезные исследования, сопровождая анализ также другими индикаторами, которые позволят расширить представление о производительности труда в ОПК или же полностью отказаться от подобного опыта. Ведь неверные расчеты, на основе которых принимаются решения, могут существенным образом повлиять на конкурентоспособность российского ОПК.

Отсутствие стимулов к развитию

Сложившаяся система гособронзаказа, а также рыночная модель отдельных секторов ОПК (зачастую двусторонняя монополия) скорее препятствуют, а не способствуют повышению производительности труда в ОПК. При этом в корне поменять существующую систему в обозримой перспективе не удастся, да и надо ли? Тезисы о важности конкуренции в ОПК всегда можно подвергнуть сомнению, так как под вопросом остается реализуемость этой идеи в условиях относительно небольших объемов российского сектора по сравнению, например, с США. В данном контексте важно то, что особо неконтролируемый рост издержек предприятий ОПК может привести в условиях макроэкономической нестабильности и санкций к сокращению натуральных объемов производства – вряд ли федеральный бюджет сможет постоянно выдерживать рост затрат ОПК. Данный тезис доказывают примеры отказа от закупок отдельных вооружений или сокращения их объемов, одним из которых является сокращение закупок военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А из-за существенного роста стоимости их производства [4]. К сожалению, это далеко не единственный случай, поэтому игнорировать экономическую эффективность работы предприятий ОПК нельзя.

Экономическая эффективность должна стать одним из приоритетов развития ОПК. На сегодняшний день можно наблюдать на примере отрасли авиастроения (сюда же отнесем и ракетостроение), что темпы роста издержек предприятий ОПК в среднем опережают рост выручки, что говорит о фактическом отсутствии направленности на повышение экономической эффективности, несмотря на наличие различных программ развития и заявлений руководителей ОПК. (см. рисунок 2).

Темпы роста издержек предприятий ОПК России к росту выручки в авиастроении и ракетостроении. Источник: http://www.umpro.ru/

По-прежнему ключевыми показателями, которые оценивают качество управления предприятиями ОПК, являются исключительно объем производства (процент выполнения гособоронзаказа) и качество продукции (например, объем продукции, принятой Минобороны России с первого предъявления). При этом игнорирование экономической эффективности работы предприятий ОПК может повлиять на данные показатели не только прямым образом, о котором мы упомянули (сокращение объемов закупки за счет роста издержек). Отсутствие стимулов к развитию ведет также к более серьезным последствиям.

Во-первых, ухудшается кадровый потенциал в оборонно-промышленном комплексе. Это не далекое будущее, а сегодняшняя реальность. Нехватка инженеров-технологов в этой сфере составляет около 17%, инженеров-конструкторов – 22%, рабочих различных специальностей – 40%. Средний возраст работников составляет около 50-56 лет [5]. По некоторым оценкам, доля специалистов с высшим образованием на предприятиях ОПК составляет около 30-35%, чего, безусловно, недостаточно в условиях планируемого перехода к «цифре». Такая ситуация возникает (как и в целом в российской экономике, она типична не только для ОПК [6]) вследствие двух ключевых факторов – отсутствия спроса на знания в промышленности и того, что выстроенная система образования не позволяет готовить кадры необходимого уровня квалификации.

Во-вторых, существует множество причин полагать, что сегодняшние результаты ОПК преимущественно основаны на научно-технических заделах, созданных еще во времена СССР. Как считает глава РАН Александр Сергеев, в этих условиях «жизненно важно развивать фундаментальную науку» для дальнейшего развития ОПК [7]. Отсутствие экономически верной политики, ориентированной на достижение долгосрочных и среднесрочных задач, уже привело к потере Россией своих позиций в отдельных отраслях, например, в области коммерческих космических услуг [8].

В-третьих, отсутствие стимулов к развитию ведет к повышению уровня брака, в том числе среди промежуточной продукции. Проявляется это преимущественно за счет неэффективной работы входного контроля, несовершенства технологических процессов. Растут также и непроизводственные издержки компаний, «раздувается» штат непроизводственного персонала.

В-четвертых, низкая результативность предприятий ОПК усугубляет и без того печальную ситуацию в области открытости информации экономического характера (не технического!) по предприятиям ОПК – предприятиям зачастую не о чем рапортовать в области повышения производительности труда. Закрытость информации об эффективности деятельности предприятий под видом государственной тайны часто превращается в попытку «не выносить сор из избы».

Неэффективность проводимой государственной политики

Реализуемые сегодня государством меры по повышению «реальной» производительности труда зачастую не приводят к каким-либо качественным результатам в силу многих причин. Это, конечно, не касается закупки новейшего технологического производственного оборудования – такие механизмы, безусловно, положительно влияют на результативность ОПК, как и другие прямые финансовые вливания в ОПК нерыночного характера. Не влияют, в первую очередь, организационные меры, к которым можно отнести программы инновационного развития, программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, меры по конверсии и производству продукции двойного и гражданского назначения и др.

Производство вертолетов Ми-28УБ. Источник: http://www.umpro.ru/

В основе первопричины такой ситуации, как уже было отмечено, – отсутствие у предприятий ОПК стимулов к развитию. Низкая эффективность данных мер обуславливается также спецификой работы «на местах», которая совершенно не учитывается при составлении разного рода программ.

Как известно, большинство предприятий ОПК входит в так называемые интегрированные структуры. Разрабатывать программы (инновационного развития, сокращения издержек и пр.) поручается основным исполнителям гособоронзаказа – дочерним зависимым обществам, входящим в интегрированные структуры.

Разработка таких программ в реальности имеет две особенности. Первая – эта работа поручается сотрудникам, которые совершенно не связаны с подобной деятельностью. Например, сотрудникам планово-экономических отделов, которые должны рассчитывать себестоимость производства, заниматься нормированием и прочими операционными процессами. Разработка стратегических документов развития предприятий ОПК должна осуществляться соответствующими структурами внутри их контура.

Вторая особенность – отсутствие стимулов у руководящего состава предприятий к снижению издержек, так как одна из задач руководителей прямо противоположна – поддержание работоспособности предприятия, которая обеспечивается явно не снижением издержек (читай – сокращением выручки). В такой ситуации руководителям предприятий непонятно, чем компенсировать будущее снижение выручки предприятия за счет падения издержек в условиях работы преимущественно по оборонному заказу. В итоге в разработанных программах не закладывается каких-либо серьезных механизмов повышения эффективности производства – это никому попросту не выгодно в существующей системе ценностей. Документы «развития» становятся документами «отчетности». Данный тезис хорошо подтверждается информацией, опубликованной Агентством по технологическому развитию России по результатам проведения совещаний по вопросам диверсификации предприятий ОПК [9].

Еще один механизм, которым пользуются разработчики подобных программ на уровне предприятий, – игра с ключевыми показателями эффективности. Можно сколько угодно долго говорить об успехах в инновационном развитии предприятий ОПК, пока в качестве меры инноваций используются такие показатели, как расходы на НИОКР, количество патентов, объем инновационной продукции и пр. Дело в том, что такие показатели либо являются показателями затрат (не отражают реальных результатов), либо не имеют никакого экономического смысла в силу методологии их расчета (например, объем инновационной продукции) [10]. Неважно, какие объемы были затрачены на проведение НИОКР или сколько патентов было получено, важно количество проданной продукции, произведенной с использованием результатов интеллектуальной деятельности. Каким-либо одним показателем отчитаться об инновациях и производительности труда не удастся – необходим целый их комплекс.

Меры, способные повлиять на производительность труда

Предложенные ниже меры носят исключительно организационный характер и не предполагают каких-либо финансовых вложений. При этом они работают эффективно в существующих условиях гособоронзаказа и направлены, в первую очередь, на создание стимулов к развитию предприятий ОПК и снижение их удельных издержек. Это очень важно, так как менять основы сегодняшней системы гособронзаказа и модели двусторонней монополии в большинстве секторов ОПК очень сложно – для этого необходим консенсус в профессиональных кругах. Предложенные меры учитывают международный опыт в области развития ОПК, а также специфику сложившейся ситуации «на местах» в российском ОПК.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Источник: http://www.umpro.ru/

Во-первых, целесообразно создание центра компетенций в области повышения экономической эффективности и результативности работы предприятий ОПК, в который войдут исключительно «гражданские» специалисты. Подобный центр должен обладать полномочиями в области доступа к операционной отчетности предприятий, иметь право запрашивать необходимую информацию у предприятий ОПК для оценки ключевых показателей эффективности, в том числе для корректного расчета уровня производительности труда, проводить аудит расходов предприятий и т.д. Создание такого независимого центра позволит разрабатывать различные механизмы повышения эффективности работы как отдельных предприятий ОПК, так и сектора в целом, обеспечит доступ лиц, принимающих решения, к релевантной статистической информации.

Во-вторых, необходима ориентация на повышение открытости деятельности предприятий ОПК в части их экономического и устойчивого развития. Публикация в открытом доступе отдельных показателей, не содержащих государственную и военную тайну, приведет к повышению прозрачности деятельности предприятий, снижению их неэффективных и спорных расходов, обеспечит материалы для дальнейшего изучения сектора ОПК специалистами. К публикуемым показателям можно отнести затраты предприятий на НИОКР, количество сотрудников, прошедших программы переобучения и повышения квалификации, экологические затраты, бухгалтерские формы отчетности, качественные показатели сдачи продукции Минобороны России, динамику производительности труда, долю сотрудников с высшим образованием, распределение сотрудников по оконченным высшим учебных заведениям, среднюю заработную плату и другие показатели. Все данные возможно публиковать в ежегодных отчетах об устойчивом развитии предприятий в открытом доступе. Помимо этого важна открытость информации о финансовом вознаграждении руководителей предприятий ОПК различного уровня и о достижении ими ключевых показателей эффективности, а также разработка современных корпоративных стандартов в области ведения бизнеса, его открытости и прозрачности, деятельности персонала.

В-третьих, востребовано введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей предприятий ОПК. Такие показатели должны характеризовать результаты, а не затраты, что приведет к повышению уровня персональной ответственности руководителей предприятий ОПК, увязке их вознаграждения с параметрами качества и надежности производимой продукции, а также сокращением удельных затрат предприятий.

В-четвертых, необходимо построение целостной системы документов стратегического и операционного управления предприятиями ОПК. Понадобится также разработка и экспертное обсуждение стратегий долгосрочного развития предприятий ОПК на уровне интегрированных структур с учетом повышения эффективности их деятельности. При этом в числе заместителей генеральных директоров предприятий ОПК должен быть заместитель по стратегическому развитию, цель деятельности которого – оценка принимаемых решений с точки зрения долгосрочных задач развития предприятий.

В-пятых, требуется создание условий для разумной диверсификации выпускаемой продукции на предприятиях ОПК, конверсии производства. Это чрезвычайно сложная задача, которую достичь в условиях «плановой» системы гособронзаказа очень сложно – необходимо создание экономических стимулов у предприятий и их руководителей для расширения производства гражданской продукции.

Таким образом, небольшой набор мер, не требующих финансовых вложений, может немного поменять систему стимулов у предприятий и их руководителей, что позволит повысить реальную производительность труда, а не ту, которая рассчитывается сейчас.

Автор: Владимир Коцюбинский, старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ

Сноски: