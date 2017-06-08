Ил-76 меняют полетное задание



Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин (справа) по-новому взглянули на крупнейший авиационный контракт

Источник: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин (справа) по-новому взглянули на крупнейший авиационный контрактИсточник: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минобороны и ОАК перезаключат крупнейший авиационный контракт на новых условиях

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. В 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд руб. По данным “Ъ”, новые условия предусматривают увеличение стоимости каждой машины с 3,5 млрд руб. примерно до 5 млрд руб. При этом сумма контракта, скорее всего, пересмотрена не будет: просто военные получат меньшее количество машин.

По данным “Ъ”, вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьера Дмитрия Медведева, посетившего "Авиастар-СП". В открытой части визита премьер выразил уверенность в том, что заказы на российские самолеты будут и на внутреннем рынке, и на внешнем. "Самолеты точно нужны, в этом могу твердую вам гарантию дать. И для внутреннего потребления, и гражданских целей, оборонных целей. И для внешнего использования. Вроде бы есть сейчас интерес к некоторым машинам. Так что, я уверен, с заказами все будет в порядке, даже несмотря на финансовые трудности",— заверил господин Медведев рабочих завода.

Контракт на Ил-76МД-90А был подписан в сентябре 2012 года в присутствии президента Владимира Путина. Он назвал его тогда "крупнейшим авиационным контрактом" в истории Минобороны РФ и ОАК. Соглашение оценивалось в сумму свыше 140 млрд руб.: этого должно было хватить на постройку 39 самолетов, которые впоследствии планировалось передать военно-транспортной авиации. Подчеркивалось, что такой заказ позволит загрузить "Авиастар-СП" как минимум до 2018 года.

По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, контракт изначально считался проблемным. Военные и промышленники вели тогда так называемые ценовые войны: Минобороны требовало снизить цену поставляемой продукции (в случае с Ил-76МД-90А примерно на 10%). Расчетно-калькуляционные материалы составлялись в спешке, поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента, говорит собеседник “Ъ” в авиапроме. К тому же занимавший тогда пост министра Анатолий Сердюков желал развивать отношения российско-украинского авиапрома с проектом Ан-70. "По сути, чтобы военные не взяли прямого конкурента Михаилу Погосяну (глава ОАК в 2011–2015 годах.— “Ъ”), пришлось демпинговать, фактически продавая самолет по заниженной стоимости",— подчеркивает собеседник “Ъ” в аппарате правительства. В первое время результаты такого решения не сказывались на показателях "Авиастара-СП", говорит он, однако после валютных колебаний ситуация стала поистине критической: за 2015 год компания понесла убыток в размере 10,1 млрд руб., хотя аналогичный показатель за 2014 год составлял примерно 400 млн руб. С каждого произведенного Ил-76МД-90А "Авиастар-СП" получал около 1 млрд убытка. "Есть два пути: один — повышать эффективность и снижать себестоимость, второй — выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены",— признавался “Ъ” в январе гендиректор предприятия Сергей Юрасов.

По сведениям “Ъ”, предварительно требуемая промышленностью корректировка цены подразумевает увеличение стоимости одного Ил-76МД-90А с 3,5 млрд руб. примерно до 5 млрд руб. Это позволит "Авиастару-СП" выйти по этому проекту на точку безубыточности. Эту позицию предстоит еще согласовать с руководством Минобороны, но военные принципиально согласны перезаключить контракт на новых условиях, говорит собеседник “Ъ”, близкий к ведомству: "В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта". Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко уверен, что еще на стадии заключения контракта в 2012 году было очевидно, что документ с такими параметрами практически нереализуем. "В нынешней ситуации логично было бы просто аннулировать соглашение, но ни с политической, ни с экономической стороны это уже невозможно",— считает он.

Официально в Минобороны РФ и ОАК от комментариев воздержались.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич; Сергей Титов, Ульяновск