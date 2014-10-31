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Задел по военным исследованиям исчерпан, заявил глава РАН

01.11.2017 РИА Новости 24 0
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Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото
Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Научно-технический задел по военному направлению в России уже исчерпан, в связи с этим жизненно важно развивать фундаментальную науку, заявил во вторник новый глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Не будет у нас фундаментальной науки - это будет большая беда, потому что по многим направлениям - военным и другим - научно-технический задел исчерпан. Он может восстанавливаться только фундаментальной наукой", - сказал Сергеев в ходе встречи с членами Совета Федерации.

По его словам, фундаментальная наука является источником изобретений, которые в дальнейшем используются поисковым и прикладным направлением науки.

"Если у нас не будет результатов фундаментальной науки, то нашему производству и прикладной науке придется закупать результаты фундаментальных исследований за рубежом. А там - извините, продадут вовсе не современное. Современное нужно самим. Продадут то, что вышло из надобности", - пояснил Сергеев.

Эту проблему Сергеев констатировал еще в своей предвыборной программе, баллотируясь на пост главы РАН. По словам Сергеева, РАН должна "приложить все усилия для обеспечения этой сферы государственных интересов необходимым потоком предложений и разработок".
31.10.2017
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Россия

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