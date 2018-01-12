БДК "Ямал" вскоре вернется в боевой строй после ремонта из-за столкновения с сухогрузом
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Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».
Источник: vpk-news.ru
На боевые и ходовые характеристики полученные повреждения не повлияют
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Большой десантный корабль БДК "Ямал", получивший повреждения при столкновении с сухогрузом "Орка-2" в Эгейском море в декабре 2017 года, в ближайшее время вернется к выполнению боевых задач после ремонта на Севастопольском морзаводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (Объединенная судостроительная корпорация). Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-секретарь Севморзавода Сергей Должиков.
"Характер повреждений БДК "Ямал", полученных вследствие инцидента, по выводам специалистов технического управления флота и Севморзавода, незначительный. В кратчайшие сроки корабль войдет в состав флота после ремонта, на боевые и ходовые характеристики полученные повреждения не повлияют", - сказал Должиков.
30 декабря 2017 года в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с БДК Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. Судно шло параллельным курсом и совершало обгон корабля. Не убедившись в завершении маневра, капитан сухогруза резко изменил направление движения, из-за чего и произошло столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал. Корабль и судно остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.
По итогам случившегося было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте. В документе приведены все обстоятельства инцидента и заявлено возмещение ущерба за счет виновного.
В четверг, 11 января 2018 года "Ямал" был поставлен для обследования повреждений в док Севморзавода в Севастополе.
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12.01.2018
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