БДК "Ямал" будет ремонтироваться в Севастополе и Керчи



Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».

Источник: vpk-news.ru Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».Источник: vpk-news.ru

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - На севастопольском "Севморзаводе" приступили к ремонту нижней стальной части большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) "Ямал", получившего повреждения 30 декабря при столкновении в Эгейском море с иностранным торговым судном, сообщили во вторник "Интерфаксу-АВН" в судоремонтной отрасли.

"В настоящее время завершается договорная работа. С учетом оперативности предстоящей операции еще до подписания документов специалисты предприятия приступили к выполнению корпусных работ", - сказал собеседник агентства.

"Принято решение, что после завершения ремонта на "Севморзаводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) корабль отправится в Керчь, где на судостроительном заводе "Залив" будут выполнены специфичные работы по восстановлению верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава", - сообщил он.

"Сроки выполнения работ на обоих предприятиях пока не определены, но очевидно, что они будут исполнены максимально быстро", - добавил собеседник агентства.

Для расследования причин навигационного инцидента с БДК "Ямал" создана комиссия из числа представителей Главкомата ВМФ и командования Черноморского флота.

Ранее представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев сообщил, что "инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, который в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон заверен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение".