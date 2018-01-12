До 2019 года ВМФ России получит от рыбинского судзавода "Вымпел" шесть кораблей и судов обеспечения
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Противодиверсионный катер (ПДРК) проекта 21980 "Грачонок".
Источник: Hitplaneta.ru
ЦАМТО, 12 января. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Рыбинск (Ярославская область) 11 января посетил судостроительный завод "Вымпел".
В беседе с журналистами он сообщил, что в 2016-2017 годы предприятие поставило ВМФ России противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок".
"Сегодня по заказу Минобороны на верфи строятся и модернизируются шесть кораблей: два транспорта вооружения, два малых ракетных катера и два гидрографических судна – ожидаем получить их до 2019 года", – рассказал Юрий Борисов.
Замминистра пояснил, что речь идет о строительстве новых гидрографических судов проекта 19910 "Николай Скосырев", морских транспортах вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" и модернизации двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 12418 "Молния", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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12.01.2018
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