Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии



Авиабаза Хмеймим в Сирии.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Авиабаза Хмеймим в Сирии.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам собеседника агентства, их было 13, как ранее и информировали в российском военном ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Информация о 31 беспилотнике, атаковавшем российские объекты в Сирии в ночь на 6 января, не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду высокопоставленный источник в Минобороны России.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на координатора группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрия Саблина сообщили, что в атаке на российские военные базы в Сирии якобы участвовал 31 дрон, а не 13, как информировало российское военное ведомство. Депутат отметил, что дроны были боевыми.

"В атаке на российские военные объекты в Сирии 5-6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: 10 - на авиабазу Хмеймим и еще 3 - на пункт МТО [материально-технического обеспечения] в Тартусе. Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] не соответствует действительности", - сказал источник.

По его словам, нет никаких причин скрывать или приуменьшать количество дронов, атаковавших наши военные объекты в Сирии.

"Все посаженные нашими средствами радиоэлектронной борьбы и остатки сбитых дронов собраны и сейчас исследуются специалистами Минобороны России. В ближайшее время мы их покажем и представим первые результаты этой работы", - уточнил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что факт передачи боевикам подобных технологий создания, наведения с расстояния в десятки километров и управляемого сброса дронами боеприпасов по спутниковым координатам GPS сейчас должен являться предметом серьезной озабоченности всего мирового сообщества.

"Потому что дальнейшее распространение использованных боевиками для ударов по нашим объектам в Сирии технологий и программного обеспечения по управлению подобными БПЛА проконтролировать на практике крайне тяжело или невозможно. Таким образом под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира", - добавил он.

История вопроса

В ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами, сообщили в Министерстве обороны, уточнив, что эти аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль.

По данным ведомства, примененные боевиками решения могли быть получены только от технологически развитой страны. В Минобороны предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.

В министерстве также сообщили, что беспилотники были запущены из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

В связи с этим российское военное ведомство направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации. Они расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомса, а также в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.