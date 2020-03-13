Business Insider (США): новое и очень эффективное турецкое оружие в Сирии, заставившее Россию задуматься

Американский журналист увязывает прекращение огня в Идлибе с применением Турцией дешевых и многочисленных беспилотников собственного производства, которое якобы заставило Россию пойти на попятную. При этом, по его словам, свои дроны турки стали разрабатывать из-за введенных США ограничений на поставки.

- Турция и Россия избежали полномасштабной войны, хотя Анкара ведет мощное наступление против войск сирийского режима, которые поддерживает Москва

- Почему Россия не пошла на эскалацию в Сирии и отказалась от прямой конфронтации с Турцией?

- Оказывается, у Турции есть дешевые и эффективные новые беспилотники.

- Несомненно, мир в Сирии следует приветствовать. И военные аналитики удивляются, узнав о том, что есть войны, в которых Россия явно не желает участвовать.

На прошлой неделе турецкая армия продемонстрировала свою сокрушительную мощь в борьбе с сирийскими войсками, уничтожив сотни танков, артиллерийских орудий и бронемашин. И все благодаря своей дешевой, но эффективной программе беспилотников, которые, по словам натовских представителей, изменили соотношение сил в сирийском Идлибе не в пользу России.

Противостояние началось в конце февраля. Войска сирийского режима при поддержке российской авиации и "советников спецназа" начали наступление в Идлибе, являющемся последним крупным оплотом повстанцев, борющихся против диктатора Башара Асада. Гражданская война в Сирии длится почти 10 лет.

Когда войска режима взяли важный населенный пункт Саракиб, находящийся на пересечении дорог, идлибский узел повстанческого сопротивления начал разваливаться, из-за чего сотни тысяч беженцев по снегу отправились на север, ища безопасности в Турции.

Теоретически Турция и Россия могли начать полномасштабную войну

Турция в ответ направила в Идлиб подразделения регулярной армии численностью несколько тысяч человек, чтобы не допустить развала этого очага сопротивления. Начались боевые действия между сирийским режимом и турецкими войсками. Сотни военнослужащих сирийской армии были убиты. По ночам турки наносили воздушные удары по сирийским танкам, артиллерии и бронемашинам.

Этот конфликт стал драматическим переломным моментом. Действия Турции не были обычными перестрелками с приграничными боестолкновениями. Все это больше походило на настоящую войну. Турция применяла самые разные силы и средства из своего военного арсенала и нанесла тяжелые потери сирийской армии.

В теории эта мини-война была опасной авантюрой, потому что она создала угрозу прямого столкновения между турецкой армией, которая является самой крупной среди европейских партнеров по НАТО, и грозными вооруженными силами России, включая ВВС, которые поддерживают Сирию. Если бы этот конфликт получил свое логическое продолжение, он мог привести к полномасштабной войне между Турцией и Россией.

Россия должна была победить - но не победила

Теоретически Россия в таком конфликте должна была выиграть.

Однако в этом раунде верх взяла Турция.

Как?

Как рассказали военные источники, у турок появился новый козырь, который вынудил Россию задуматься о разумности эскалации конфликта с правительством Эрдогана.

В турецком наступлении приняли участие 100 беспилотных летательных аппаратов местного производства, которые с убийственной эффективностью применяли управляемые боеприпасы.

"Турки почти десять лет осуществляют программу по созданию дронов, и Идлиб показал, насколько она успешна", - заявил один натовский военачальник, регулярно бывающий в этом регионе в последние годы.

"Наладив отечественное производство на основе имеющихся на рынке технологий, они сумели построить очень крупный и эффективный парк беспилотников за гораздо меньшие деньги, чем если бы они покупали эту технику у США или других союзников, - сказал этот представитель НАТО. - А поскольку Турция находится в конфликте с сепаратистским движением Курдская рабочая партия, у нее было достаточно времени, чтобы попрактиковаться и отработать навыки, не думая о соблюдении прав человека".

Американский запрет на поставку дронов пошел на пользу Турции

Источники указывают на то, что важным стимулом для создания отечественных беспилотников стали американские ограничения на продажу боевых дронов в Турцию. США опасались, что эта техника будет использована против курдов. К 2007 году турецкой армии надоели ограничения на поставки из Америки. Разочаровавшись в характеристиках израильских беспилотников, имевшихся на рынке, Анкара приступила к разработке собственной программы.

В 2009 году турки создали аэрокосмическую фирму "Байкар" (Baykar) под управлением зятя президента Эрдогана. "Байкар" сконструировала БПЛА "Байрактар ТБ2" средней дальности, который может проводить над целью 24 часа. К 2015 году с этого дрона уже осуществлялись испытательные пуски ракет местного производства, а год спустя его впервые применили для нанесения ударов по курдским целям.

"Боеприпас MAM-L, который был применен в Идлибе, показал блестящие результаты. Он дешев, прост в изготовлении и бьет точно в цель", - сказал натовский военачальник.

Речь идет о легком управляемом бронебойном боеприпасе для ударных беспилотников с дальности около 10 км и очень точной системой лазерного наведения по GPS, которая направляет бомбу в цель с точностью до одного метра.

"Они всю ночь сбрасывали эти маленькие бомбы на сирийские танки, что привлекло внимание Путина"

Турция не называет точную сумму затрат на производство "Байрактара ТБ2", объявив это государственной тайной, но в прошлом году она продала 12 таких беспилотников и три наземных центра управления Украине за 69 миллионов долларов. Получается менее шести миллионов за один аппарат. Значит, ТБ2 стоит примерно в три раза меньше, чем американский "Рипер MQ-9" с аналогичными характеристиками, который США продают союзникам по 16 миллионов долларов за штуку.

Глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир (İsmail Demir), выступая в 2016 году на конференции, организованной Атлантическим советом, похвалил США за решение ограничить продажу дронов, которое подтолкнуло Турцию к изготовлению собственных БПЛА. "Не хочу, чтобы в моих словах прозвучал сарказм, но я хотел бы поблагодарить американское правительство за те проекты, которые оно не утвердило, так как это заставило нас создать собственные системы", - язвительно заметил Демир, добавив, что Турции больше не нужны боевые беспилотники американского производства.

"Десятки таких дронов летали над Идлибом, и они всю ночь сбрасывали эти маленькие бомбы на сирийские танки, что привлекло внимание [российского президента Владимира] Путина, - сказал натовский представитель. - Конечно, в случае прямой конфронтации Россия могла бы использовать свою авиацию и крылатые ракеты для взлома турецкой ПВО и уничтожения системы управления дронами, но издержки от такого конфликта из-за Идлиба были бы немыслимыми. Турция знает, что не сможет выгнать Россию из Сирии, как бы ей этого ни хотелось, но она наглядно показала, что Путин и Асад не могут выгнать Турцию из Идлиба. Так что теперь предстоит снова вернуться к соглашениям и переговорам".

Сегодня Турция и Россия договорились об очередном прекращении огня в Идлибе. Российские войска будут патрулировать коридор шириной около шести километров по обе стороны от шоссе M4/5, которое является важным связующим звеном между Дамаском и Алеппо.

Несомненно, мир в Сирии следует приветствовать. А военные аналитики обрадуются, узнав о том, что есть войны, в которых Россия явно не желает участвовать.

Митч Протеро (Mitch Prothero)