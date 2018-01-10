На вооружение бригады СФ поступили новые двухзвенные плавающие снегоболотоходы "Алеут"



Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344.

Источник: girtek.ru Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344.Источник: girtek.ru

ЦАМТО, 10 января. На вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "Алеут".

Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "Алеут" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут разместиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.

ГАЗ-3344-20 "Алеут" оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем производства Ярославского автозавода, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от -50 до +50 град. С. ГАЗ-3344-20 "Алеут" способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Высокая проходимость вездехода ГАЗ-3344-20 "Алеут" в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким средним давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.

Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Угол преодолеваемого подъема – до 35 град.

Поступившие на вооружение снегоболотоходы в ближайшее время пройдут обкатку на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота.