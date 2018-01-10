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На вооружение Северного флота поступила партия арктических вездеходов

11.01.2018 ТАСС 140 0
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Снегоболотоход ГАЗ-3344
Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344.
Источник: girtek.ru

ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Партия машин, способных ездить по снегу, болотам и воде, поступила на вооружение Северного флота, сообщает в среду пресс-служба флота.

"На вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ". Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне", - сказали в пресс-службе.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме. Переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться пять человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт. Машины оснащены дизельными двигателями производства Ярославского автозавода, автоматической коробкой передач и органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус 50 до плюс 50 градусов. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Поступившие на вооружение снегоболотоходы в ближайшее время пройдут обкатку на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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