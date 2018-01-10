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Мотострелки Северного флота вооружились плавающими снегоболотоходами

11.01.2018 Российская газета 234 0
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Снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут"
Двузвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник: rg.ru

Отдельная мотострелковая бригада Северного флота приняла на вооружение новые двузвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут". Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, техника уже прошла испытания в арктических условиях.

Вездеход "Алеут" состоит из двух частей. В передней располагается энергетический модуль, в котором могут находиться пять человек, включая водителя. Заднюю часть можно переоборудовать под командный пункт, спальный или медицинский блок. В нем разместятся до 15 военнослужащих. Полезная нагрузка - 2,5 тонны.

ГАЗ-3344-20 "Алеут" оснащен дизельным двигателем, автоматической коробкой передач, системой обогрева салонов. Вездеход можно эксплуатировать от минус до плюс 50 градусов по Цельсию. Гусеничная машина в состоянии осилить тяжелые дорожно-климатические условия и при этом она оказывает низкое давление на грунт. Угол преодолеваемого подъема - до 35 градусов.

Военнослужащие мотострелковой бригады опробуют вездеходы на полигоне в Мурманской области.


Светлана Цыганкова
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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СФ

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