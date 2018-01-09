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Корпорация Arianespace намерена осуществить в 2018 году до 14 пусков ракет

11.01.2018 ТАСС 100 0
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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник: © REUTERS/Christian Hartmann

В минувшем году французская компания произвела 11 успешных запусков

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Корпорация Arianespace планирует провести в 2018 году до 14 коммерческих запусков ракет. Об этом, как сообщило агентство France-Presse, информировал во вторник СМИ ее глава Стефан Исраэль.

Arianespace начинает новый год под знаком интенсивной деятельности и намерено осуществить в его ходе до 14 пусков ракет", - сказал глава корпорации.

Он напомнил, что в минувшем году Arianespace осуществила из Гвианского космического центра запуски 11 ракет - шести ракет тяжелого класса Ariane-5, двух российских носителей "Союз" и трех европейских легких носителей Vega. "Компания Arianespace гордится тем, что смогла выполнить все взятые на себе перед клиентами обязательства благодаря надежности, высоким техническим характеристикам и необычайно высокой степени готовности своей гаммы носителей", - подчеркнул Исраэль.

Всего корпорацией были выведены на орбиты Земли 20 спутников, так как в большинстве случаев под обтекателем ракеты помещалось по два спутника средней или малой массы. Исраэль при этом особо отметил, что в таких условиях "конкурентам приходилось для вывода двух аппаратов делать по два пуска". Он имел при этом в виду прежде всего американскую корпорацию SpaceX, у которой в 2017 году насчитывается 18 пусков носителей. При этом 12 аппаратов Arianespace вывела на геостационарную орбиту.

Также в течение минувшего года корпорация заключила 19 новых контрактов на вывод аппаратов на орбиты, что в денежном выражении превышает €1,1 млрд. Всего же ее портфель заказов на вывод спутников составляет 58 контрактов общей стоимостью в €5 млрд.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Россия
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
SpaceX
Проекты
Ariane РН

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