Корпорация Arianespace намерена осуществить в 2018 году до 14 пусков ракет
|
|
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник: © REUTERS/Christian Hartmann
В минувшем году французская компания произвела 11 успешных запусков
ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Корпорация Arianespace планирует провести в 2018 году до 14 коммерческих запусков ракет. Об этом, как сообщило агентство France-Presse, информировал во вторник СМИ ее глава Стефан Исраэль.
Arianespace начинает новый год под знаком интенсивной деятельности и намерено осуществить в его ходе до 14 пусков ракет", - сказал глава корпорации.
Он напомнил, что в минувшем году Arianespace осуществила из Гвианского космического центра запуски 11 ракет - шести ракет тяжелого класса Ariane-5, двух российских носителей "Союз" и трех европейских легких носителей Vega. "Компания Arianespace гордится тем, что смогла выполнить все взятые на себе перед клиентами обязательства благодаря надежности, высоким техническим характеристикам и необычайно высокой степени готовности своей гаммы носителей", - подчеркнул Исраэль.
Всего корпорацией были выведены на орбиты Земли 20 спутников, так как в большинстве случаев под обтекателем ракеты помещалось по два спутника средней или малой массы. Исраэль при этом особо отметил, что в таких условиях "конкурентам приходилось для вывода двух аппаратов делать по два пуска". Он имел при этом в виду прежде всего американскую корпорацию SpaceX, у которой в 2017 году насчитывается 18 пусков носителей. При этом 12 аппаратов Arianespace вывела на геостационарную орбиту.
Также в течение минувшего года корпорация заключила 19 новых контрактов на вывод аппаратов на орбиты, что в денежном выражении превышает €1,1 млрд. Всего же ее портфель заказов на вывод спутников составляет 58 контрактов общей стоимостью в €5 млрд.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.06.2017 Ракета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту Земли
04.04.2017 Александр Железняков о старте уже летавшей ракеты Falcon 9
29.05.2015 Ракета Ariane 5 стартовала со спутниками американской компании DirecTV
16.12.2014 «Наше лидерство не вызывает сомнений»
26.06.2014 Airbus и Safran заключили договор на совместное производство ракет-носителей
27.10.2011 В предстоящее 10-летие прогнозируется производство 693 ракет-носителей на сумму 53 млрд долларов
11.01.2018 Европа отказалась от главного конкурента "Протона"
09.01.2018 Чужие победы