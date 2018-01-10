Более 100 ед. новых образцов ВиВТ получит Западный военный округ в 2018 году



Противотанковый комплекс "Штурм-С".

Источник: rg.ru Противотанковый комплекс "Штурм-С".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 10 января. В 2018 году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) запланирована поставка более 100 ед. новейшего вооружения и военной техники (ВиВТ).

В частности, в новом году артиллерийские части ожидают поступление более 40 ед. гаубиц "Мста-СМ", которые предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, фортификационных сооружений и для препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Также запланировано поступление двенадцати самоходных гаубиц "Мста-С", более десяти противотанковых ракетных комплексов "Штурм" со сверхзвуковой ракетой "Кокон" и двенадцать 120-мм минометных комплексов "Сани". Кроме того, в мотострелковые части поступит более сорока единиц модернизированных бронетранспортеров БМП-2.

В результате плановой поставки вооружения в 2017 году доля современного и нового ВиВТ в Западном военном округе составила более 50%, а танковая армия ЗВО обеспечена новыми танками на 100%, сообщает пресс-служба Западного военного округа.