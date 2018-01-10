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Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций

10.01.2018 ЦАМТО 217 1
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 9 января. В Коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) создали оперативный штаб для обеспечения развития ОПК и исполнения ГОЗ в условиях возможного усиления санкций США против оборонных предприятий страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Штаб возглавит зампред Коллегии ВПК Олег Бочкарев.

Как напоминает агентство, в декабре Министерство торговли США внесло в черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Это АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". По заявлению Вашингтона, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве, в свою очередь, заявили, что США безосновательно обвиняют Россию в нарушении договора, чтобы выйти из ДРСМД и снять с себя за это ответственность.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении пунктов документа, отмечает агентство.
09.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ВПК РФ
Персоны
Бочкарев Олег
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
РСМД

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Воин3D
1439
№1
10.01.2018 07:51
Такое дело раньше Наркоматом называлось. Правда руководили Наркоматами люди на порядок умнее нынешних.
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