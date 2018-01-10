Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
ЦАМТО, 9 января. В Коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) создали оперативный штаб для обеспечения развития ОПК и исполнения ГОЗ в условиях возможного усиления санкций США против оборонных предприятий страны.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Штаб возглавит зампред Коллегии ВПК Олег Бочкарев.
Как напоминает агентство, в декабре Министерство торговли США внесло в черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Это АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". По заявлению Вашингтона, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Москве, в свою очередь, заявили, что США безосновательно обвиняют Россию в нарушении договора, чтобы выйти из ДРСМД и снять с себя за это ответственность.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении пунктов документа, отмечает агентство.
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09.01.2018
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