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Новейший робототехнический комплекс создается для войск РХБ защиты

10.01.2018 ЦАМТО 154 0
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Войска РХБЗ
Войска РХБЗ России.
Источник: defence.ru

ЦАМТО, 9 января. В 2018 году в интересах войск РХБ защиты будет проводиться ОКР по созданию нового робототехнического комплекса, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор А.Кириллов.

В его состав войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты. Применение БЛА для передачи информации о радиационной и химической обстановке позволит значительно повысить дальность управления наземными роботами.

Современные образцы робототехнических комплексов способны эффективно выполнять широкий спектр задач, стоящий перед войсками РХБ разведки, в том числе возникающих при ликвидации последствий различного рода аварийных ситуаций.

В 2017 году Вооруженные Силы получили от промышленности более 350 ед. специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-6, техника для специальной обработки – станции специальной обработки универсальные УССО, машины дымовые ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. С учетом этих поставок доля современных образцов превысила 60%, а к 2020 году она будет составлять не менее 70%, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 7 января.
09.01.2018
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