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В 2017 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы ПРН

10.01.2018 ЦАМТО 196 0
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РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

ЦАМТО, 9 января. В 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и ПРО были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных БР и ракет космического назначения.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г.Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства в интересах информационного обеспечения решения задач сдерживания от нанесения ракетных ударов по Российской Федерации и повышения эффективности ответных действий Вооруженных Сил РФ.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы ПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности.

В настоящее время уже семь новых РЛС "Воронеж", развернутые в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республики Коми.

В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания двух космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 5 января.
09.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
СПРН

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