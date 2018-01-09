НИИ спасания и подводных технологий ВМФ России исполнилось 73 года со дня образования



Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 9 января. Циркуляром начальника главного штаба ВМФ 3 января 1945 года был сформирован Научно-исследовательский институт аварийно-спасательной службы, который затем был переформирован в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".

В институте ведутся научные исследования и разработки предложений по развитию и строительству системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ.

За 73 года своей деятельности ученые института разработали новые методы и средства судоподъема для выполнения работ по расчистке портов и прибрежных зон, создали различные виды водолазного и спасательного снаряжений подводника, глубоководных спасательных и осмотровых аппаратов, рабочих подводных камер. Разработана и экспериментально проверена технология глубоководных погружений методом длительного пребывания на глубине до 500 м в условиях береговых барокомплексов.

Специалисты института участвовали в разработке технических проектов подъема атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Курск", дизель-электрохода "Булгария", большого противолодочного корабля "Очаков" и принимали активное участие в их подъеме.

Под научным руководством института идет освоение глубоководного водолазного комплекса спасательного судна "Игорь Белоусов". В 2017 году с борта корабля впервые в новейшей истории России достигнута глубина 317 м. В перспективе комплекс будет освоен на полную рабочую глубину 450 м.

Помимо этого, институт принимает активное участие в программах международного военного сотрудничества. Разработаны основополагающие документы, регламентирующие деятельность системы поисково-спасательного обеспечения ряда зарубежных государств.

Также в настоящее время сотрудники института принимают непосредственное участие в работе международного штаба по поиску подводной лодки "Сан Хуан" ВМС Республики Аргентины, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.