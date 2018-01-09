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Компьютеры Минобороны могут перевести на российское ПО, пишут СМИ

10.01.2018 РИА Новости 207 0
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Все служебные компьютеры Минобороны РФ могут быть переведены с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

"Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель - московская компания "РусБИТех". Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный ее вариант - Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты", - пишет газета.

По данным издания, за внедрение операционных систем отвечают два главных управления ведомства - связи и развития информационных технологий. Если новая ОС будет соответствовать требованиям военных, ее установят на все компьютеры в министерстве. Отмечается, что ОС станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники.

Также эту информацию изданию подтвердил заместитель директора АО "Научно-производственное объединение РусБИТех" Дмитрий Донской.

"Ключевая особенность Astra Linux Special Edition - уникальная система защиты информации. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения", - заявил он.

Как отмечает издание, система Astra Linux на протяжении нескольких лет используется Вооруженными силами РФ, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, она уже сегодня применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.
09.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
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