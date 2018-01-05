Отметили: российскую базу в Сирии разбомбили на Новый год



Хмеймим.

Источник: РИА Новости/Максим Блинов Хмеймим.Источник: РИА Новости/Максим Блинов

Что известно о погибших военных и уничтоженных самолетах

Впервые с 2015 года российская авиабаза в Сирии подверглась столь масштабной атаке: боевики повредили семь самолетов ВКС России.

3 января газета «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники опубликовала сенсационную статью. В ней сообщалось: 31 декабря на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия произошло одно из самых серьезных происшествий за все время российской военной кампании в Сирии. Боевики исламистских движений напали на российскую военную базу, уничтожив четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. При этом сообщалось, что более десяти военнослужащих могли получить ранения.

Сами боевики не заявляли о совершенной бомбардировке

Однако Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, сообщил, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла об атаках на российскую авиабазу. Такую успешную атаку боевики не стали бы скрывать, а обязательно раструбили бы о ней в соцсети.

Самолет Ил-76МД-90А. Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Минобороны вначале хранило молчание, потом назвала сообщения об атаке фейком

Минобороны России отмалчивалось в течение дня после публикации — как, видимо, и все дни с момента происшествия, пока о случившемся не прознали СМИ. Однако 4 января оборонное ведомство выступило с однозначным заявлением: сообщения об уничтоженных самолетах назвали фейком. При этом в Минобороны признались, что минометный обстрел все-таки был и двое военнослужащих погибли, однако боевые машины не пострадали. Охрану российской авиабазы все же было решено усилить. Источник в военных кругах пояснил РБК, что боевики вели огонь из нейтральной зоны, и обстреливали военных реактивными снарядами и минами. По словам военного, погибли двое вертолетчиков. «Дежурство было организовано как положено. Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы практически невозможно сбить», — сказал он.

Авиабаза Хмеймим. Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Уличить ведомство во лжи удалось пользователям соцсетей

О том, что фейк — это сообщение именно российского оборонного ведомства, стало понятно чуть позже 4 января. Тогда военный корреспондент Роман Сапоньков разместил на своей странице «Вконтакте» фотографии бомбардировщика Су-24М с Хмеймима. На снимке видно: самолет получил повреждения в результате обстрела. Как уточняет Directorate 4, у сфотографированной боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема. «Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что из десяти поврежденных единиц летной техники в строй удалось вернуть всего три. Кроме того, в небе над Латакией заметили летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Снимок выложил на своей странице «ВКонтакте» фотограф Ахмад Альфарви. При этом возле Латакии находится всего один аэродром — Хмеймим. Фотографии породили новые теории заговора. Например, высказываются предположения, что на самом деле боевики напали на базу с реактивным гранатометами, и военные не только допустили обстрел, но и вообще провалили все задачи по охране аэродрома.

Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

За последние несколько месяцев это уже второй серьезный конфуз Минобороны

Первый произошел в середине ноября, когда ведомство опубликовало «неоспоримое подтверждение» связи США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Впоследствии, правда, выяснилось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами из видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Как только конфуз ведомства разошелся на мемы, Минобороны убрало снимки и удалило посты в Twitter и Facebook.

Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

Алексей Наумов

Ксения Мельникова