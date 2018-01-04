Контр-адмирал ВМФ РФ отметил вклад флота в развитие сотрудничества с другими странами



Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам Эдуарда Михайлова, неофициальные визиты и деловые заходы военных кораблей в иностранные порты также позволяют создать позитивный образ России и поменять сложившиеся за рубежом стереотипы

ШАНХАЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. ВМФ России вносит свой важный вклад в развитие и укрепление сотрудничества с другими странами посредством неофициальных визитов и деловых заходов военных кораблей в иностранные порты. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, контр-адмирал Эдуард Михайлов на борту большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев", который в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота во вторник зашел в порт Шанхая с неофициальным дружественным визитом.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота выполняет задачи боевой службы, главная из которых - это осуществление содействия внешнеполитическим акциям Российской Федерации, в том числе в форме неофициальных визитов и деловых заходов. Для нас это уже восьмой визит [в иностранный порт] после того, как мы вышли [в море] в начале октября", - сообщил он, уточнив, что для БПК "Адмирал Пантелеев" заход в Шанхай стал уже третьим за последние несколько лет. Визит продлится до 4 января, после чего корабль возьмет курс на Владивосток, куда, по словам Эдуарда Михайлова, он должен вернуться к 8 января.

Контр-адмирал указал на важность подобных неофициальных визитов для выстраивания дружеских отношений не только с вооруженными силами Китая, но и других стран. "Это очень важно, поскольку только флоту доступна такая форма выполнения подобных задач, а именно посещение разных стран и государств, где мы не просто демонстрируем флаг, который поднят на нашей мачте. Мы показываем и самих себя на официальных и неофициальных встречах, в том числе, когда личный состав находится в городе. Для нас это, конечно, и продвижение тех лучших традиций, которые заложены на флоте", - сказал он. По словам Михайлова, подобные визиты позволяют также создать позитивный образ России и поменять сложившиеся за рубежом стереотипы.

Такие заходы, по его словам, также можно считать показателем развития экономики государства и возможности обозначать свое присутствие по всему миру. "Это не каждое государство может сделать, а наши корабли находятся в любых точках мирового океана, что доказывает принадлежность к великим морским державам, и этот статус оправдан", - сказал контр-адмирал.

"Это то, что делает флот в плане развития отношений и укрепления сотрудничества. Это продолжение политики, и такая возможность из всех видов вооруженных сил принадлежит только флоту. Соответствующую задачу ставят нам ежегодно, и ее, на мой взгляд, флот решает достойно. Не исключением является наш визит и заход сюда, несмотря на то, что он сокращен по времени", - резюмировал контр-адмирал.

Во время таких походов, отметил он, также приходится принимать участие в учениях и демонстрировать вооружения. С Китаем, подчеркнул контр-адмирал, совместные учения проводятся регулярно. "Это очень важно. Они видят наш уровень подготовки, и мы готовы как обучать, так и совместно учиться", - рассказал он, напомнив, что следующие российско-китайские учения "Морское взаимодействие" пройдут в этом году в районе Шанхая.

Визит в Китай

Программой нынешнего визита в Шанхай, пояснил Эдуард Михайлов, предусмотрены обязательные протокольные мероприятия, прием с китайской стороны от имени командующего военно-морской базы в Шанхае, взаимное посещение российскими и китайскими моряками кораблей отряда и тех, что находятся на военно-морской базе в Шанхае.

Запланированы также и спортивные мероприятия, которые уже стали традиционными. "Они направлены, безусловно, не столько на какую-то состязательность, хотя этот элемент всегда присутствует. Любые спортивные мероприятия - это, в первую очередь, сплочение коллективов, когда моряки различных государств общаются на спортивные площадках, сближая тем самым наши взгляды", - сказал контр-адмирал, добавив, что в этот раз, учитывая не очень благоприятные климатические условия, китайской стороной было предложено провести баскетбольный матч и традиционное для моряков перетягивание каната.

Поход отряда кораблей ТОФ

До Шанхая большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота совершил в конце декабря неофициальный визит в Сингапур. Российские моряки осмотрели в городе исторические достопримечательности и приняли участие в спортивных соревнованиях. Тихоокеанцы покинули сингапурскую военно- морскую базу "Чанги" 24 декабря и взяли курс на Шанхай. В последние дни прошлого года в Южно-Китайском море экипажем была проведена тренировка по борьбе за живучесть корабля.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в настоящее время завершает поход по странам Юго- Восточной Азии, во время которого, в частности, состоялись заходы в порты Брунея, Камбоджи, Мьянмы, Индонезии и Таиланда.