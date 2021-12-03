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ТАСС

Корабль "Адмирал Пантелеев" примет участие в начавшихся в Индонезии учениях

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов отметил, что задача учений - способствовать поддержанию мира и стабильности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" представит РФ на учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - ARNEX 2021, стартовавших в Индонезии. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота, распространенном в четверг.

Учения начались на территории военно-морской базы в порту Белаван. "Участники торжественной церемонии посетили на внешнем рейде порта большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев", который представляет на учении Российскую Федерацию", - отметила пресс-служба флота.

Постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов, который в составе делегации посетил корабль, отметил, что задача учений - способствовать поддержанию мира, стабильности. "Российские и иностранные дипломаты осмотрели боевой корабль и оставили записи в Книге почетных посетителей", - сказали на Тихоокеанском флоте.

Учения ARNEX-2021 проходят в территориальных водах Индонезии с 1 по 3 декабря. Участвуют: Россия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Бруней и Мьянма. Корабли проведут совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи, поиску и спасению на море, а также выполнят досмотры судна во время активной части учений.

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