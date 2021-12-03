Войти
Известия.ru

Корабль «Адмирал Пантелеев» представит Россию на учениях ARNEX-2021

180
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию для участия в первом совместном военно-морском учении стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России ARNEX-2021, сообщил 2 декабря отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.


На территории военно-морской базы в порту« Белаван» 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия военно-морского учения. В ходе церемонии гости, среди которых постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов, посол России в Индонезии Людмила Воробьева, командующий первым флотом военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла и военные атташе стран-членов АСЕАН, поднялись на БПК «Адмирал Пантелеев».

Их встретил почетный караул, который в честь прибытия гостей дал артиллерийский салют. Александр Иванов отметил, что учения направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Таким образом, открыта новая страница в российско-АСЕАНовском стратегическом партнерстве», — сказал он.

Российские и иностранные дипломаты осмотрели боевой корабль Тихоокеанского флота России и оставили записи в Книге почетных посетителей.

Военно-морское учение ARNEX-2021 проходит в территориальных водах Индонезии в районе острова Ве с 1 по 3 декабря. В нем задействованы корабли восьми государств: России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

В ходе активной части учения военные отработают совместное тактическое маневрирование кораблями, проведут тренировки связистов, выполнят задачи по опросу и досмотру вызывающего подозрения судна, проработают тактики поиска и спасения на море.

Ранее 1 декабря Минобороны РФ сообщило о том, что военнослужащие в составе батальонных тактических групп мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

Кроме того, в ЮВО отметили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Мьянма
Россия
Сингапуp
Таиланд
Продукция
Адмирал Пантелеев
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
03.12.2021
Корабль "Адмирал Пантелеев" примет участие в начавшихся в Индонезии учениях
09.10.2017
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Таиланде
30.06.2016
Международные морские учения RIMPAC. Досье
19.10.2015
Минобороны России: деятельность РФ в АТР не несет угрозы стабильности в мире
18.03.2015
В Малайзии открылась крупная международная выставка военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:09
  • 1
Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»
  • 03.12 00:52
  • 430
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.12 00:12
  • 3
В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год
  • 03.12 00:10
  • 172
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 23:36
  • 365
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 02.12 19:44
  • 1
Завершена сборка первого самолета МС-21-300 с новым композитным крылом
  • 02.12 19:42
  • 2282
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.12 18:24
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты
  • 02.12 16:31
  • 86
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 02.12 13:44
  • 86
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.12 13:34
  • 26
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 02.12 12:08
  • 89
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 11:33
  • 13
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 11:02
  • 1
В Польше заявили об отставании российских бомбардировщиков от американских
  • 02.12 10:41
  • 1
Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству