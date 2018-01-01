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На продукцию по гособоронзаказу начинают действовать новые правила госрегулирования цен

03.01.2018 ТАСС 277 0
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Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин
Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин (справа) по-новому взглянули на крупнейший авиационный контракт.
Источник: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Это будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повышать их инвестиционную привлекательность и упрощать систему контроля за ценообразованием

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу (ГОЗ), начинают действовать в России с 1 января 2018 года. Соответствующее постановление было ранее подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Установлен единый порядок определения цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя", - поясняется в справке к документу.

Эти правила предполагают приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если она обращается на соответствующих рынках, с применением конкурентных способов определения поставщиков. При этом цены на продукцию, которая поставляется единственным поставщиком, должны определяться на основе так называемого расширенного индексного подхода. Такой подход предусматривает фиксацию базовых цен на вооружение и технику не менее чем на шесть лет, причем они должны не пересматриваться ежегодно, а только уточняться на индекс-дефлятор, "утверждаемый в установленном порядке", следует из справки.

Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что проблема ценообразования на продукцию военного назначения, в первую очередь, касается высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники с длительными циклами изготовления.

По его словам, сложившаяся практика ценообразования приводит к позднему заключению государственных контрактов в связи с необходимостью регулирования ценовых споров с предприятиями ОПК, что ставит под вопрос своевременность поступления в войска техники и ее качества.
01.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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