Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%, заявил Рогозин



Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98 процентов, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Те цифры, которые мы в рабочем порядке получаем,- это точно не хуже будет, чем в прошлом году, где-то порядка 97-98 процентов", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу "Россия-24".