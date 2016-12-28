Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%, заявил Рогозин
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98 процентов, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Те цифры, которые мы в рабочем порядке получаем,- это точно не хуже будет, чем в прошлом году, где-то порядка 97-98 процентов", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу "Россия-24".
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27.12.2017
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