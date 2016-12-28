Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%, заявил Рогозин

28.12.2017 РИА Новости 193 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98 процентов, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Те цифры, которые мы в рабочем порядке получаем,- это точно не хуже будет, чем в прошлом году, где-то порядка 97-98 процентов", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу "Россия-24".
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 05:39
  • 132
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 03:26
  • 168
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 28.12 03:13
  • 4
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 28.12 02:31
  • 1
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 28.12 01:32
  • 1
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 28.12 01:26
  • 1
"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"
  • 28.12 00:07
  • 16
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 23:59
  • 7
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 27.12 23:26
  • 1
Сухопутные войска России для обеспечения баланса группировок войск сохранят дивизии и бригады
  • 27.12 22:25
  • 1
Карьера на обломках
  • 27.12 21:59
  • 129
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 21:29
  • 11
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 20:01
  • 8
"Калибр" на час
  • 27.12 20:00
  • 5711
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 19:49
  • 154
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
другие обсуждаемые темы