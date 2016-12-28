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Разгонный блок "Фрегат" с аппаратом "Ангосат" вышел на связь

28.12.2017 ТАСС 147 0
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

В Роскосмосе сообщили, что все системы работают нормально

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" в связке с ангольским спутником "Ангосат" штатно вышел на связь после первого витка по орбите вокруг Земли, все его системы работают нормально. Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

"С "Фрегатом" после выхода из радиотени был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, он штатно отработал первое включение маршевого двигателя, все системы работают нормально", - сказал представитель Роскосмоса.

"Фрегат" продолжит выведение ангольского спутника на расчетную орбиту, предстоит еще два включение его двигателей. Отделение спутника запланировано на 06:54 мск.

На блоке не установлена аппаратура ретрансляции, поэтому связь с ним возможна только в зоне прямой радиовидимости с территории РФ.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с "Фрегатом" и "Ангосатом" с космодрома Байконур в 22:00 мск. Космическая головная часть отделилась от второй ступени ракеты в 22:08 мск.

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ангола
Россия
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Фрегат РБ
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Роскосмос
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