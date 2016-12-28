Разгонный блок "Фрегат" с аппаратом "Ангосат" вышел на связь
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
В Роскосмосе сообщили, что все системы работают нормально
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" в связке с ангольским спутником "Ангосат" штатно вышел на связь после первого витка по орбите вокруг Земли, все его системы работают нормально. Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".
"С "Фрегатом" после выхода из радиотени был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, он штатно отработал первое включение маршевого двигателя, все системы работают нормально", - сказал представитель Роскосмоса.
"Фрегат" продолжит выведение ангольского спутника на расчетную орбиту, предстоит еще два включение его двигателей. Отделение спутника запланировано на 06:54 мск.
На блоке не установлена аппаратура ретрансляции, поэтому связь с ним возможна только в зоне прямой радиовидимости с территории РФ.
Ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с "Фрегатом" и "Ангосатом" с космодрома Байконур в 22:00 мск. Космическая головная часть отделилась от второй ступени ракеты в 22:08 мск.
"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента.
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27.12.2017
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