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При заправке блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация

21.11.2017 ТАСС 84 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Специальная комиссия выяснит, возможен ли запуск в установленную дату

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока "Фрегат", произошла при попытке его заправки на космодроме Байконур, сообщили в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель ангольского спутника "Ангосат", для запуска которого предназначался аварийный блок).

"Разгонный блок "Фрегат-СБ" заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока", - сказали в пресс-службе.

Для выяснения причин была образована комиссия, в которую вошли специалисты Роскосмоса, РКК "Энергия" и НПО им. Лавочкина (разработчик разгонного блока "Фрегат"). "Комиссия определила причину нештатной ситуации и разработала программу для ее устранения. Далее комиссией будет определен порядок дальнейших работ и сделано заключение о возможности выполнения пуска в обозначенную ранее основную (7 декабря) или резервную дату", - уточнили в пресс-службе.

В РКК "Энергия" также сообщили, что на космодроме выполнены работы по осмотру космического аппарата "Ангосат" после транспортировки из Москвы, а также проведен анализ телеметрической информации условий транспортировки. Космический аппарат подготовлен к стыковке с разгонным блоком. "В полном объеме завершены электроиспытания бортовых систем ракеты-носителя "Зенит-2", продолжается плановая подготовка к запуску", - добавили представители предприятия.

О спутнике

Контракт на создание спутника "Ангосат" был заключен в 2009 году между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы, но в законную силу вступил только в 2013 году. Объективные сложности, возникшие в процессе этого долгосрочного договора, были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата. Кроме того, была найдено решение по определению ракеты космического назначения для запуска аппарата.

"Ангосат" будет обеспечивать Анголу и территорию Африки спутниковой связью и кабельным телевидением. Проект предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ангола
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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