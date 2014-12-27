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Росгвардия опровергла слухи об увеличении штата в преддверии выборов

27.12.2017 РИА Новости 140 0
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Росгвардия не планирует увеличивать штат сотрудников в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Никакого увеличения штатной численности сотрудников Росгвардии для обеспечения безопасности на выборах президента в 2018 году и чемпионата мира по футболу не планируется", - сказал Меликов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

По его словам, в Росгвардии готовятся, что предвыборную кампанию будут сопровождать "различного рода общественные акции", которые могут стать целями атак террористов.

"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках, в местах проведения массовых мероприятий - не только 18 марта, но и в преддверии. Мы предполагаем, что предвыборная кампания будет построена, в том числе, и на проведении различного рода общественных акций, которые, к сожалению, могут являться объектами террористических атак", - сказал Меликов.
26.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Росгвардия

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