Росгвардия опровергла слухи об увеличении штата в преддверии выборов



Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Росгвардия не планирует увеличивать штат сотрудников в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Никакого увеличения штатной численности сотрудников Росгвардии для обеспечения безопасности на выборах президента в 2018 году и чемпионата мира по футболу не планируется", - сказал Меликов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

По его словам, в Росгвардии готовятся, что предвыборную кампанию будут сопровождать "различного рода общественные акции", которые могут стать целями атак террористов.

"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках, в местах проведения массовых мероприятий - не только 18 марта, но и в преддверии. Мы предполагаем, что предвыборная кампания будет построена, в том числе, и на проведении различного рода общественных акций, которые, к сожалению, могут являться объектами террористических атак", - сказал Меликов.