Росгвардия опровергла слухи об увеличении штата в преддверии выборов
|
|
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Росгвардия не планирует увеличивать штат сотрудников в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.
"Никакого увеличения штатной численности сотрудников Росгвардии для обеспечения безопасности на выборах президента в 2018 году и чемпионата мира по футболу не планируется", - сказал Меликов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.
По его словам, в Росгвардии готовятся, что предвыборную кампанию будут сопровождать "различного рода общественные акции", которые могут стать целями атак террористов.
"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках, в местах проведения массовых мероприятий - не только 18 марта, но и в преддверии. Мы предполагаем, что предвыборная кампания будет построена, в том числе, и на проведении различного рода общественных акций, которые, к сожалению, могут являться объектами террористических атак", - сказал Меликов.
|
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
25.12.2017 Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
22.12.2017 Психологический рубеж
22.12.2017 Прошедшие глубокую модернизацию на "Мотор-Сич" советские вертолеты Ми-2 поступили на вооружение Нацгвардии
21.12.2017 Россияне считают Минобороны, МЧС и ФСБ самыми эффективными из силовых ведомств - опрос
20.12.2017 Росгвардия создала Научный центр стратегических исследований
20.12.2017 СМИ: минобороны Польши вооружило добровольцев несертифицированными автоматами
19.12.2017 "Динамика" выиграла открытый аукцион на поставку тренажера вертолета Ми-8МТВ-1 для Росгвардии