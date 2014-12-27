Сухопутные войска России для обеспечения баланса группировок войск сохранят дивизии и бригады



Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

ЦАМТО, 26 декабря. Структура Сухопутных войск (СВ) России в будущем сохранит и дивизии, и бригады, что позволит обеспечить баланс группировок войск, способных выполнять различные задачи, заявил главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

С 2012 по 2017 гг. было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте.

"Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству уже оперативными группировками войск", – отметил О.Салюков.

При этом, по его словам, общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.