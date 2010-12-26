Разработка АПЛ 5-го поколения продолжится после утверждения ГПВ на 2018-2027 гг - глава ОСК
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Алексей Рахманов.
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторские бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Рубин" и "Малахит" ведут в инициативном порядке работу по формированию облика атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения, сообщил в понедельник в интервью "Интерфаксу-АВН" глава ОСК Алексей Рахманов.
Эта работа "будет продолжена после утверждения Госпрограммы вооружения (ГПВ) на период с 2018 по 2027 годы, боюсь, остальные подробности - область военной тайны", - сказал А.Рахманов.
Известно, что одна из специализаций Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" - разработка атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения - носителей межконтинентальных баллистических ракет. Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" - разработчик атомных многоцелевых подводных лодок.
По данным открытой печати, "Малахит" разрабатывает, в частности, атомную подводную лодку типа "Хаски", которая, как предполагается, получит на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". Разработку ракет ведет реутовское НПО машиностроения.
Полный текст интервью А.Рахманова будет опубликован на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.
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25.12.2017
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