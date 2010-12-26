Глава ОСК: ремонт "Адмирала Кузнецова" будет проводить филиал "Звездочки"



Вице-премьер Дмитрий Рогозин и президент ОСК Алексей Рахманов у модели патрульного корабля проекта 22160.

Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости Вице-премьер Дмитрий Рогозин и президент ОСК Алексей Рахманов у модели патрульного корабля проекта 22160.Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью "Интерфаксу" рассказал о ближайших перспективах компании в плане строительства кораблей для ВМФ России и гражданского судостроения.

- Алексей Львович, каковы перспективы иностранных экспортных заказов на верфях ОСК: сухогрузы и ж/д паромы для Каспия (Казахстан, Азербайджан)?

- Я глубоко убежден, что российским судостроителям жизненно важно конкурировать глобально. Только это позволит не отставать от актуальных мировых тенденций, учитывать современные управленческие и технические практики. В противном случае мы быстро сваримся в собственном соку и перестанем быть интересны, в том числе и внутреннему заказчику.

Так что мы действительно активно готовим почву для контрактов со странами ближнего зарубежья. Речь, в первую очередь, об Азербайджане, Казахстане и Туркмении. Кроме того, в сфере наших интересов Индия, Индонезия, Иран, Греция, Куба, Аргентина, Парагвай.

Среди перспективных экспортных продуктов мы видим суда смешанного река-море плавания, а также морские суда среднего тоннажа, в том числе сухогрузы и газовозы.

Другим важным направлением сотрудничества может стать строительство нефтегазовых платформ, плавучих ТЭС и АЭС.

- Готово ли отечественное судостроение к глобальной конкуренции?

- Вот смотрите: на конец 2016 года портфель заказов гражданских судов в мире составлял более 3,5 тыс. единиц. И 70% из них приходилось на долю Китая, Южной Кореи и Японии. То есть не только отечественные, но и в целом европейские судостроители вынуждены бороться за свои собственные рынки, по сути, отказавшись в свое время от глобальной конкуренции. Это проигрышная стратегия.

Мы выступаем за более тесную интеграцию евразийских и европейских производителей речной и морской техники. И мы начали системную работу в этом направлении. В частности, прорабатывается проект с Казахстаном по совместному управлению судоверфью близ села Курык Мангистауской области.

Надеюсь, также выйдем на взаимоприемлемые договоренности с рядом европейских стран. Сейчас плотно общаемся с греческими, итальянскими и германскими коллегами.

Наш ориентир – увеличение к 2030 году нынешней доли гражданских заказов на мировом рынке в несколько раз. Задача амбициозная, но выполнимая.

- Оказывает ли влияние на судостроительную отрасль изменение состояния Мирового океана: интенсивное таяние льдов, изменение климата и рельефа прибрежных зон?

- Не может не оказывать. Самыми густонаселенными землями в мире всегда были и остаются прибрежные территории. Сейчас более трети населения Земли живет в прибрежной зоне, и эта цифра только возрастает. А около 12% жителей планеты заняты деятельностью, связанной с морем. Мировой океан – это более 70% поверхности Земли, и не случайно он сам и его экология становятся в мире одной из наиболее обсуждаемых тем.

России как великой морской и речной державе важно уметь использовать эти свои преимущества. И в то же время – всегда быть готовыми к возникающим вызовам.

Во всем мире объемы перевозок неуклонно наращиваются. Страны соревнуются в строительстве гигантских танкеров и сухогрузов. По морю сегодня перевозится свыше 10 млрд тонн в год, что по разным оценкам составляет 80 - 90% глобального грузооборота. Растет интерес и к строительству больших ледоколов, возведению нефтяных платформ, созданию новых водных объектов. Сильно возросло внимание к Северному морскому пути и к Арктике в целом.

Происходящие процессы ставят и вопрос о перевооружении отечественного научно-исследовательского флота. Иначе мы можем хронически отстать в соревновании за место в Мировом океане.

- Предыдущий атомный ледокол строился 15 лет. Какие меры принимаются по ускорению графика строительства ледоколов?

- Хочу напомнить, что судостроение – это довольно долгий производственный цикл. От начала проектирования корабля до его передачи заказчику в любом случае проходят годы.

В то же время глупо отрицать проблемы, которые существовали в отрасли. Это не только перебои с государственным финансированием, но и отсутствие централизованного управления. Для решения этой проблемы и была создана ОСК, в этом году празднующая десятилетний юбилей. Ситуация, как вы можете видеть, изменилась за прошедшее время кардинально.

Если говорить о ледоколах, в настоящее время на верфях корпорации продолжается строительство двенадцати ледоколов и судов усиленного ледового класса. Из них три – мощнейшие отечественные атомоходы проекта ЛК-60. Параллельно на предприятиях ОСК Северо-западного региона проходит модернизация мощностей, в том числе, с целью обеспечения будущего производства перспективного атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт.

После того, как внешние события заставили нас всерьез решать задачу импортозамещения, мы изменили многие традиционные подходы. В области управленческих практик началось полномасштабное использование комплекса методик бережливого производства. Сейчас он внедряется на всех предприятиях корпорации.

Была стабилизирована ситуация с замещением ряда поставок с Украины и из стран ЕС. Мы отобрали и подключили к работе российских поставщиков. Наладили практику их регулярных отчетов. Теперь поставщики в обязательном порядке информируют предприятия ОСК о ходе работ по производству и поставке нужного оборудования. Отмечу, что только после подтверждения компетенций и качества работы конкретной компании, она включается в перечень поставщиков корпорации.

Но мы не только усилили контроль за кооперацией, ведется и более плотная работа с заказчиком – чтобы и на этом этапе сократить возможные временные издержки.

Также отмечу, что за последнее время значительно укрепились и расширились кооперационные связи с другими предприятиями ОПК и машиностроения.

- Две заявки на строительство круизных лайнеров серии PV300 поданы. Будет ли выделено на них финансирование через "Гознак-лизинг"?

- Эти лайнеры изначально строятся в рамках лизинговых контрактов. Ну, и в сегменте круизных теплоходов к ним стоит добавить еще колесные суда "Золотое кольцо", которые мы планируем строить для внутреннего заказчика.

Лизинговая программа Минпромторга запустила механизм обновления не только круизного, но и рыболовного, и транспортного флота.

Уверен, что программа лизинга, механизм инвестиционных квот и продление действия 383-го постановления правительства – это фундамент долгосрочного развития отечественного судостроения.

- "Пола шиппинг" получила три танкера "река-море", два сейчас строятся. Планирует ли ОСК продолжить серию строительства танкеров?

- Да, конечно. Наши верфи в последнее время "пекут" танкеры как пирожки. На "Лотосе" строительство серии судов для Московского речного пароходства идет с опережением графика. А на "Красном Сормове" недавно спустили на воду уже 26-е судно проекта RST27. Длинная серия позволяет не только избавиться от "детских болезней" при строительстве судна, но и отработать технологию его производства до автоматизма.

Мы убеждены, что таких историй должно быть больше и больше. Грузовая база под строительство флота есть, потребность в его обновлении тоже не вызывает сомнений. Работаем над привлечением все новых заказчиков.

- Когда ожидается подписание контракта на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"? Когда может быть начат ремонт, на каком заводе?

- Контракт на ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" будет подписан после выхода постановления правительства, которое определит параметры гособоронзаказа на 2018 – 2020 годы.

Ремонт предполагается проводить силами филиала "Звездочки" - 35 СРЗ. Соответственно, основным местом дислокации крейсера станет Мурманск. Что же до сроков начала работ – мы готовы будем начать их сразу же после согласования госконтракта.

- На каком этапе модернизация тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов"? Когда корабль планируется передать флоту?

- В настоящее время "Севмаш" производит доковый ремонт "Нахимова" с одновременной модернизацией вооружения корабля. Окончание работ запланировано на 2021 год.

- ВМФ РФ получит в боевой состав фрегат "Адмирал Горшков" в этом году? Устранены ли все проблемы по части ракетного вооружения?

- Работы в части компетенций ОСК уже давно выполнены полностью. Могу сказать только одно, фрегат будет передан ВМФ в согласованный с заказчиком срок.

- Готов ли проект создания вертолетоносцев? В каком году ОСК планирует приступить к строительству двух кораблей такого типа для ВМФ РФ?

- Пока новый проект вертолетоносца нам не заказывался. В то же время предприятия ОСК обладают всеми необходимыми компетенциями для создания подобного корабля. Дело за разработкой технического проекта и заключением госконтракта с Минобороны.

- Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что промышленность с 2020 года готова начать строить большой авианосец для ВМФ РФ. Предполагается, что будет реализован проект "Шторм" или будет разработан новый перспективный проект? Когда может быть начато строительство? Проект обсуждается с военными в практической плоскости?

- Если Минобороны примет решение, что флоту необходим авианосец, мы, безусловно, такую задачу выполним. Модернизация "Северной верфи" как раз ведется с тем прицелом, чтобы иметь возможность создания кораблей и судов больших размерений. Однако, обсуждая гипотетические сроки строительства авианосца, мы перепрыгиваем через этапы.

Время появления принципиально нового корабля может быть определено только после выполнения всего комплекса проектных работ. Сейчас же еще продолжается обсуждение вопроса о водоизмещении перспективного авианосца.

- Когда может начаться закладка атомных подлодок пятого поколения? В каком году, как ожидается, их начнет получать флот?

- Наши конструкторские бюро "Рубин" и "Малахит" ведут в инициативном порядке работу по формированию облика субмарин пятого поколения. Она будет продолжена после утверждения госпрограммы вооружения на период с 2018 по 2027 годы. Боюсь, остальные подробности – область военной тайны.