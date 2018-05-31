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Источник: первую подлодку пятого поколения "Хаски" построят к 2027 году

01.06.2018 ТАСС 560 0
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Вооруженная гиперзвуковыми ракетами "Циркон" субмарина включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, уточнил источник в российском ОПК

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Строительство головной атомной подлодки пятого поколения "Хаски", вооруженной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", планируется завершить к 2027 году. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль - до конца 2027 года", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что "основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". 

При этом, по словам источника, результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки "признаны неудовлетворительными", поскольку они "не отвечают требованиям заказчика".

Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

"Хаски" и "Циркон"

В начале 2014 года конструкторское бюро "Малахит" объявило о проектировании многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. В 2016 году стал известен шифр проекта - "Хаски". Сначала научно-исследовательские работы велись конструкторским бюро в инициативном порядке, в 2016 году был заключен контракт с Минобороны РФ. В конце апреля 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что проект "Хаски" доработают в соответствии с замечаниями ВМФ России. Строительством, как ожидается, займется "Северное машиностроительное предприятие".

Тактико-технические характеристики будущей подлодки засекречены. По данным открытых источников, "Хаски", традиционно для отечественного флота, будет двухкорпусной, ее водоизмещение не будет превышать 12 тыс. тонн. Субмарину оснастят новейшими боевой информационно-управляющей системой, гидроакустическим комплексом и системой интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил России.

Универсальный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон" разработан "НПО Машиностроения" и в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, он будет размещен на воздушных и морских носителях.

Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок проекта 885 "Ясень" (четвертого поколения - прим. ТАСС). Из семи таких субмарин, строительство которых было запланировано государственной программой вооружений на 2011-2020 годы, к настоящему времени сдана только одна - К-560 "Северодвинск".

 
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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