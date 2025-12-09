Шойгу оценил оснащенность российской ядерной триады



Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. За время действия госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы оснащенность российской ядерной триады современным вооружением достигла 79%, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате выполнения госпрограммы вооружения… в стратегических ядерных силах уровень вооружения составляет 79%", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам года.