Шойгу оценил оснащенность российской ядерной триады
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. За время действия госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы оснащенность российской ядерной триады современным вооружением достигла 79%, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В результате выполнения госпрограммы вооружения… в стратегических ядерных силах уровень вооружения составляет 79%", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам года.
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22.12.2017
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