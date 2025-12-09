Минобороны опубликовало видео о новом комплексе Военной академии РВСН имени Петра Великого



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В строительстве были задействованы свыше 2,3 тыс. человек и 250 единиц спецтехники

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видеоролик, презентующий новейший комплекс Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, сообщили в военном ведомстве.

"В официальных аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях размещен видеоролик, рассказывающий об этапах строительства и оснащения нового учебно-научного центра Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого", - сказали в ведомстве.

На видео показаны основные этапы строительства, зрители получат представление о современном оснащении учебных, спортивных и административных помещений, увидят стильный и эргономичный дизайн зданий и сооружений комплекса.

Работы по возведению объектов первой очереди были проведены в рекордно короткие сроки, указали в военном ведомстве. Специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России понадобилось для этого восемь месяцев.

В строительстве были задействованы свыше 2,3 тыс. человек и 250 единиц спецтехники. Общая площадь выделенных земель, с учетом имеющихся фондов академии, составляет 62,87 га.

Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, до этого он посетит академию. Глава государства ознакомится с комплексным планом развития академии как единого научно-образовательного центра РВСН.