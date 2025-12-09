Минобороны опубликовало видео о новом комплексе Военной академии РВСН имени Петра Великого
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
В строительстве были задействованы свыше 2,3 тыс. человек и 250 единиц спецтехники
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видеоролик, презентующий новейший комплекс Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, сообщили в военном ведомстве.
"В официальных аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях размещен видеоролик, рассказывающий об этапах строительства и оснащения нового учебно-научного центра Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого", - сказали в ведомстве.
На видео показаны основные этапы строительства, зрители получат представление о современном оснащении учебных, спортивных и административных помещений, увидят стильный и эргономичный дизайн зданий и сооружений комплекса.
Работы по возведению объектов первой очереди были проведены в рекордно короткие сроки, указали в военном ведомстве. Специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России понадобилось для этого восемь месяцев.
В строительстве были задействованы свыше 2,3 тыс. человек и 250 единиц спецтехники. Общая площадь выделенных земель, с учетом имеющихся фондов академии, составляет 62,87 га.
Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, до этого он посетит академию. Глава государства ознакомится с комплексным планом развития академии как единого научно-образовательного центра РВСН.
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22.12.2017
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