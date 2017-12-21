Мантуров: ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в конце декабря 2017 г.



Денис Мантуров осваивает управление проектом VIP-автомобилей "Кортеж".

Источник: Коммерсантъ / Александр Щербак Денис Мантуров осваивает управление проектом VIP-автомобилей "Кортеж".Источник: Коммерсантъ / Александр Щербак

В течение 2018 года службе должно быть передано около 70 автомобилей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки первых автомобилей в подконтрольную эксплуатацию ФСО (Федеральной службы охраны) в рамках проекта "Кортеж" произойдут с 25 до 29 декабря 2017 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несколько машин уже будет отгружено в подконтрольную эксплуатацию ФСО. С 25 по 29 декабря будут первые отгрузки, и до конца марта мы должны обеспечить тот объем, о котором мы договорились с ФСО в части обеспечения подконтрольной эксплуатации", - сказал министр.

"В течение всего 2018 года мы должны обеспечить около 70 автомобилей для того, чтобы уже подтвердить и с точки зрения сертификации, и с точки зрения результатов подконтрольной эксплуатации", - добавил Мантуров.

Глава Минпромторга напомнил, что компания Sollers будет обеспечивать обслуживание и продажи автомобилей. "Мы не хотим смешивать два направления, связанных с производством и продвижением в рынок. По мере увеличения спроса мы готовы будем передавать на площадки Sollers и производственную составляющую, но в этой работе участвует много предприятий".

Проект "Кортеж" рассчитан на создание на первом этапе автомобилей во всех типах кузова для первых лиц государства и госслужащих. После того, как будут готовы все машины в различных типах кузовов для госслужащих, автомобили начнут свободно продаваться на рынке. Лимузин для президента РФ, как ожидается, представят на инаугурации в 2018 г.