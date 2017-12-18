Россия передаст Таджикистану оружие, вертолеты и средства ПВО



Учения ОДКБ в Таджикистане.

Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко Учения ОДКБ в Таджикистане.Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Поставка военной техники запланирована в рамках международного военно-технического сотрудничества между странами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия передаст Таджикистану стрелковое и артиллерийское оружие, бронетехнику, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и средства ПВО во вторник в рамках программы модернизации Вооруженных сил республики, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, на 19 декабря в рамках международного военно-технического сотрудничества между Россией и Таджикистаном запланирована передача вооружения и военной техники министерству обороны Таджикистана: стрелкового, артиллерийского, бронетанкового вооружения (бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72), вертолетной техники (вертолеты Ми-8 и Ми-24), средств связи и противовоздушной обороны, тылового имущества, медицинского и топографического оборудования.

Поставка вооружения и военной техники осуществляется в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которая является ключевым инструментом повышения боеспособности войск этой республики и позволит расширить их возможности по борьбе с террористической угрозой и укреплению таджикско-афганской границы, уточняет Минобороны РФ.