Россия передаст Таджикистану оружие, вертолеты и средства ПВО
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Учения ОДКБ в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко
Поставка военной техники запланирована в рамках международного военно-технического сотрудничества между странами
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия передаст Таджикистану стрелковое и артиллерийское оружие, бронетехнику, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и средства ПВО во вторник в рамках программы модернизации Вооруженных сил республики, сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, на 19 декабря в рамках международного военно-технического сотрудничества между Россией и Таджикистаном запланирована передача вооружения и военной техники министерству обороны Таджикистана: стрелкового, артиллерийского, бронетанкового вооружения (бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72), вертолетной техники (вертолеты Ми-8 и Ми-24), средств связи и противовоздушной обороны, тылового имущества, медицинского и топографического оборудования.
Поставка вооружения и военной техники осуществляется в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которая является ключевым инструментом повышения боеспособности войск этой республики и позволит расширить их возможности по борьбе с террористической угрозой и укреплению таджикско-афганской границы, уточняет Минобороны РФ.
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18.12.2017
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