Россия передала Таджикистану партию военного оборудования



Танк Т-72 во время совместных учений Вооруженных сил РФ и Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон, март 2017 года.

Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС Танк Т-72 во время совместных учений Вооруженных сил РФ и Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон, март 2017 года.Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС

Как заявил генерал-майор Александр Кшимовский, Таджикистан получил военную продукцию на $122 млн

ДУШАНБЕ, 19 декабря. /ТАСС/. Очередная партия российского военного и военно-технического оборудования - танки, вертолеты, гаубицы, зенитные установки - была передана 19 декабря в Душанбе вооруженным силам Таджикистана (ВС) для охраны границы с Афганистаном.

"Передаваемое вооружение и военная техника позволят расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе", - сказал на церемонии передачи начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский.

"Укрепление Вооруженных сил Таджикистана является для нас приоритетом, а наши дружеские союзнические отношения рассматриваем в качестве важного фактора региональной стабильности", - сказал он.

По его словам, Таджикистан всегда может рассчитывать на поддержку России в сфере обеспечения безопасности. "Вооруженные силы наших стран должны быть готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе и негативному", - заявил Кшимовский.

Были переданы танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.

"В 2017 году Таджикистану передано российской продукции военного назначения на $122 млн", - сказал Кшимовский.

По его словам, вся помощь доставляется Министерством обороны РФ на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи. Кшимовский выразил уверенность, что совместные действия стран, военно-техническая помощь со стороны РФ позволят создать боевой потенциал, способный надежно защитить от всех существующих и прогнозируемых угроз безопасности в Центральной Азии. Он отметил, что передача военной и военно-технической помощи стала возможной благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.