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Россия передала Таджикистану новую партию вооружения

20.12.2017 РИА Новости 163 0
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ДУШАНБЕ, 19 дек - РИА Новости. Очередная партия российского военного и военно-технического оборудования была передана во вторник в Душанбе вооруженным силам Таджикистана для охраны границы с Афганистаном, передает корреспондент РИА Новости.

"Передаваемое вооружение и военная техника позволит расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе", - сказал на церемонии передачи начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский.

Были переданы танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.

"В 2017 году Таджикистану передано российской продукции военного назначения на 122 миллиона долларов", - сказал Кшимовский.

По его словам, вся помощь доставляется министерством обороны РФ на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи. Кшимовский выразил уверенность, что совместные действия стран, военно-техническая помощь со стороны РФ позволит создать боевой потенциал, способный надежно защитить от всех существующих и прогнозируемых угроз безопасности в Центральной Азии. Он отметил, что передача военной и военно-технической помощи стала возможной благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Минобороны РФ выражало обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где динамично растет численность формирований "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ). А посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявлял РИА Новости, что прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует.
19.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
БМП-2
БТР-70
БТР-80
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